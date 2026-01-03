La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de Amadeo

Este sábado nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero. El futbolista de la Selección Argentina hizo un posteo junto a su novia para dar la buena noticia y un detalle no pasó desapercibido para los fanáticos.

“Amadeo, 02/01/26″, fue el texto que escribieron en una foto del nene haciendo el gesto del Hombre Araña con su mano izquierda ayudado por sus padres, en referencia al apodo y característico festejo de Álvarez.

image

En los comentarios, sus seguidores se mostraron maravillados por esta situación y por el tierno detalle. Además, el Atlético de Madrid, Chiqui Tapia y figuras de la Selección argentina y sus esposas dejaron sus mensajes.

Aunque la pareja realizó algunos posteos en sus redes sociales a lo largo del embarazo, mantuvo la fecha del nacimiento oculta. Sin embargo, los fanáticos se mostraron atentos a cada detalle y por eso la noticia del nacimiento se viralizó en redes sociales.