sábado 3 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El heredero

La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de Amadeo

Este sábado nació Amadeo y el anuncio conmovió a los fanáticos. El futbolista compartió una imagen del bebé con el gesto del Hombre Araña, su clásico festejo, un detalle que no pasó desapercibido y generó miles de mensajes de felicitación en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Este sábado nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero. El futbolista de la Selección Argentina hizo un posteo junto a su novia para dar la buena noticia y un detalle no pasó desapercibido para los fanáticos.

Lee además
a tres anos de la copa del mundo: el video de julian alvarez dedicado a san juan en medio de los festejos
Qué recuerdo

A tres años de la Copa del Mundo: el vídeo de Julián Álvarez dedicado a San Juan en medio de los festejos
ruben botta se fue de talleres y ya firmo con su nuevo club: donde jugara
Cambió de aire

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

“Amadeo, 02/01/26″, fue el texto que escribieron en una foto del nene haciendo el gesto del Hombre Araña con su mano izquierda ayudado por sus padres, en referencia al apodo y característico festejo de Álvarez.

image

En los comentarios, sus seguidores se mostraron maravillados por esta situación y por el tierno detalle. Además, el Atlético de Madrid, Chiqui Tapia y figuras de la Selección argentina y sus esposas dejaron sus mensajes.

Embed - JULIÁN ALVAREZ on Instagram: " 02 • 01 • 26"
View this post on Instagram

Aunque la pareja realizó algunos posteos en sus redes sociales a lo largo del embarazo, mantuvo la fecha del nacimiento oculta. Sin embargo, los fanáticos se mostraron atentos a cada detalle y por eso la noticia del nacimiento se viralizó en redes sociales.

Temas
Seguí leyendo

Video: así fue el primer día del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavidez en el Dakar

Boca regresó a los entrenamientos: modo pretemporada, las ausencias y los que quedaron afuera

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra

Un jugador de la cantera de Desamparados es el nuevo refuerzo de San Martín en la B Nacional

Lisandro Sisterna pone primera en el Dakar 2026: la competencia, etapa por etapa

Un ciclista entrenó 'escoltado' por una guacamaya y el video explotó en redes

Miguel Borja se despidió de River con un frío mensaje y un gol de la ¿era Demichelis?

San Martín, ¿otra vez baja del Torneo Local?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: asi fue el primer dia del sanjuanino lichi sisterna y kevin benavidez en el dakar
Tremendo debut

Video: así fue el primer día del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavidez en el Dakar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Te Puede Interesar

Desde talleres de teatro hasta tango y folclore, estas son algunas de las opciones para pasar un enero entretenido en San Juan
Actividades de verano

Desde talleres de teatro hasta tango y folclore, estas son algunas de las opciones para pasar un enero entretenido en San Juan

Por Myriam Pérez
Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Foto: Diario El Zonda.
De archivo

Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

San Juan, en el primer puesto de las provincias más calientes del país
¡Qué calorón!

San Juan, en el primer puesto de las provincias más calientes del país