La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de Amadeo

Este sábado nació Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero. El futbolista de la Selección Argentina hizo un posteo junto a su novia para dar la buena noticia y un detalle no pasó desapercibido para los fanáticos.
Este sábado nació Amadeo y el anuncio conmovió a los fanáticos. El futbolista compartió una imagen del bebé con el gesto del Hombre Araña, su clásico festejo, un detalle que no pasó desapercibido y generó miles de mensajes de felicitación en redes sociales.
“Amadeo, 02/01/26″, fue el texto que escribieron en una foto del nene haciendo el gesto del Hombre Araña con su mano izquierda ayudado por sus padres, en referencia al apodo y característico festejo de Álvarez.
En los comentarios, sus seguidores se mostraron maravillados por esta situación y por el tierno detalle. Además, el Atlético de Madrid, Chiqui Tapia y figuras de la Selección argentina y sus esposas dejaron sus mensajes.
Aunque la pareja realizó algunos posteos en sus redes sociales a lo largo del embarazo, mantuvo la fecha del nacimiento oculta. Sin embargo, los fanáticos se mostraron atentos a cada detalle y por eso la noticia del nacimiento se viralizó en redes sociales.