La tarde de terror de Marquesado en Puyuta: "Me partieron un ladrillo en la cabeza"

Sin embargo no todo fue así, ya que afuera del estadio había un grupo de hinchas de Sportivo, quienes siguieron la combi y esperaron que el vehículo se parara en el semáforo de la plaza para atacarla: "Nos subimos a la combi y estaba toda la gente afuera, a un metro. Nos decían cosas. Nosotros avanzamos y nos dimos cuanta que la Policía no venía con nosotros. Yo venía sentado adelante y conversando con mis compañeros de atrás, hablábamos del partido, y de repente uno grita y no me dio tiempo a reaccionar, a agacharme. Un ladrillo me dio en la cabeza, en la parte de atrás del oreja".

Cuando la combi paró, los jugadores se bajaron en la misma plaza y ahí fue cuando se hizo presente la ambulancia: "Cuando me bajé de la combi esa persona que tiró el ladrillo ya no estaba. En ese momento no sentía nada, me mareé y me decían que estaba pálido, en el momento no sentí nada. Se me bajó la presión, me subieron a la camilla y me estaba como queriendo desmayar".

El futbolista de 22 años de Marquesado también relató que tanto a él y a Roberto Cortéz, quien se lastimó con los vidrios, y Agustín torres que tenía una herida en la mano, fueron trasladados en ambulancia hasta el nosocomio capitalino.

"A mi me hicieron una placa y me tuvieron en observación. Me dijeron que era un hematoma. Gracias a Dios fue solo eso", cerró el jugador a Tiempo.