La profunda reflexión de Sergio Hernández sobre el hincha argentino y los resultados: puso al hockey de San Juan como ejemplo

Análisis Radiografía del "Lobo" Mendocino, el rival de la final: tres técnicos en un año, un estilo de juego aceitado y un ex Verdinegro a la cabeza

Sergio Hernández es una biblioteca viviente, lleno de experiencia y lleva el básquet desde la cuna como bandera. El ex entrenador, que ahora se dedica a brindar campus a lo largo del país, dijo charló con Rosendo Grobo y analizó profundamente a los 'resultadistas'.

"En el deporte no alcanza con hacer las cosas bien, tenés que hacerla mejor que el otro. Y el argentino es es muy particular y tenemos ese exitismo de que la pasión nos desborda y pensamos que el segundo es el peor, que si perdés finales sos pecho frío, todas estupideces, pero... por un lado es nuestro defecto y por el otro es nuestra virtud", comenzó relatando el ex DT de la Selección Argentina de Básquet.

"Cuando estás entre los ocho primeros, por eso existen Las Leonas 'no pero eso es para las chicas, medalla de oro olímpica', se retiró la generación dorada casi completa quedó Luis Scola era finalista del mundo en 2019 y el fútbol ni hablar, mundial de fútbol sala, '¿quién lo gana? Argentina, el hockey sobre patines se juega en San Juan somos campeones del mundo, Copa Davis, Luciana Aymar 8 veces mejor jugadora del mundo... Somos buenos por ese carácter competitivo exacerbado que tenemos", cerró el prestigioso entrenador bahiense, poniendo a nuestra provincia como una de las campeonas a nivel Selección.