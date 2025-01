La pizarra de Antuña: aferrado a la base del ascenso y una apuesta ciega a una cita internacional

El Verdinegro tiene la suerte de ser local en su presentación, eso le da un plus y confianza para dar el primer paso en la categoría máxima del fútbol argentino. Tal como anunció post ascenso, el ítem principal del Purruco era mantener gran parte de la base para poder darle raíz a un equipo renovado y que de a poco va conociendo.

Si bien no dio algunas pistas sobre los nombres que saltarán al campo ante el Decano, se estima que ponga a Matías Borgogno en el arco; Alejandro Molina, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde (ex Rosario Central y de último paso por Banfield) y Dante Álvarez en la defensa; Gino Olguín, Nicolás Pelaitay, Sebastián González y Ezequiel Montagna en el mediocampo; y más adelante con una ofensiva pesada con Tomás Fernández y Federico González, que viene dulce tras marcarle a Deportivo Maipú en un amistoso que se disputó en Mendoza.

image.png San Martín, con el segundo amistoso confirmado.

Habrá nombres importantes en el banco de suplentes. Al que le toque entrar deberá responder a la perfección para tener la aprobación del DT y sobre todo de la gente, el principal componente. La lista de convocados es amplia y durante la dinámica del torneo se verán muchas caras hasta aceitar la máquina.

Para este primer enfrentamiento y ya mentalizado en el duelo ante Atlético, el cuerpo técnico dio a conocer la lista de convocados que tiene a los sanjuaninos Nicolás Pelaitay y Lucas Acosta.

Vale recordar que el delantero venezolano Edwuin Alexander Pernía llegó recién ayer miércoles a San Juan y es por eso que no será tenido en cuenta para este partido.

image.png

El Purruco Antuña, tras el ascenso y pensando en grande:

Antuña se refirió a lo complicado que va a ser el debut en Primera, pero no imposible para pensar en grandes cosas. Hay positivismo, buena energía y un cuerpo técnico pujante que se entusiasma: "Queremos llegar a más que una copa internacional, que sería lo ideal para la provincia y la institución. Me van a decir que estoy loco, que todavía no nos salvamos del descenso, pero una cosa te lleva a la otra".

Todos los refuerzos que llegaron hasta el momento:

-Maximiliano Velazco (Arquero)

-Luciano Recalde, Esteban Burgos, Tomas Lecanda, Hernán Lópes, Damián Adín, Lucas Diarte y Gastón Moreyra (Defensores)

-Franco Watson, Sebastián Jaurena, Juan Ignacio Cavallaro, Marco Iacobellis y Ayrton Portillo (Mediocampistas)

-Franco Toloza, Jonatan Menéndez, Horacio Tijanovich, Federico Anselmo y Edwuin Pernía (Delanteros).