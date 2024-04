La millonaria cifra que ganó el Kun Agüero por una apuesta

Embed - ¡GOLAZO INFERNAL DE VALVERDE Y EMPATE EN EL PARTIDAZO DEL 2024! | R. Madrid 3-3 Man. City | RESUMEN

El Kun Agüero siempre picante

El Kun también fue noticia por apoyar la iniciativa del presidente Javier Milei, pidiendo la llegada de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.

El exjugador de Barcelona aseguró que no le parece mala idea privatizar los clubes: “Es lo que pienso y no me voy a callar, pero que no sea obligatorio, los socios tienen que decidir”.

Milei se enteró el apoyo del Kun a su idea y escribió en sus redes sociales: “¡Este sí que la ve!”.

Posteriormente, el presidente confesó: “He tenido la dicha de poder hablar con Agüero y quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional, con una profundidad analítica sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos, porque nosotros no estamos exigiendo que todos los clubes sean privados, sino que esté la posibilidad de que, si alguien quisiera tener un club privado, lo pueda tener. No estamos exigiendo un modelo, sino abrir la posibilidad de que haya otros esquemas societarios que puedan interpretar el fútbol con una lógica distinta”.

Y agregó: “El fútbol, más allá de las pasiones que despierta y todo, y que a los argentinos nos encanta, no deja de ser un espectáculo, entonces ese criterio genera una situación de que tiene que tener una contrapartida en términos de beneficios. Cuanto más beneficio saca, la calidad del espectáculo va a ser mejor. Puede ser atractivo cuando uno ve a nuestro equipo, pero a los equipos argentinos les cuesta mucho obtener resultados en el plano internacional. Si usted va a la intercontinental parece la lucha de David y cinco Goliat”.