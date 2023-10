La llamativa respuesta de Lionel Messi sobre el palco que le regaló River

La noticia tomó trascendencia este jueves, unas cuantas horas antes del partido con Paraguay. Luego del duelo ante la Albirroja que terminó con una victoria por 1 a 0 de los dirigidos por Lionel Scaloni , a Messi le consultaron sobre el regalo, pero se ve que no estaba muy al tanto de la cuestión.

Ante la pregunta de un periodista en la rueda de prensa, el astro rosarino respondió tajante: "No, no sé cómo es esa historia", dando a entender que no estaba informado de nada todavía.

El palco que River le regaló a Messi

Las unidades tienen un vidriado DVH que posee una heladera minibar, un televisor de 50 pulgadas, banquetas, sillones, una barra tipo desayunador y una mesa ratona.

En caso de querer ver el partido más cerca y sentir el ambiente del estadio, se puede salir por una puerta y sentarse en una zona reservada que posee butacas rebatibles y antivandálicas.

Todos los palcos cuentan con un sistema de aire acondicionado frío-calor, iluminación 100 por ciento led, WIFI, pisos de granito y revestimiento de madera natural en las paredes y placas metálicas.