La Liga Sanjuanina tomó una drástica decisión tras el escándalo con la jugadora trans

Respecto a la situación, en la que la liga anunciaba después de las repercusiones, que toda jugadora trans que quiera disputar el certamen doméstico debería hacerse un análisis de testosterona para que no haya ventaja deportiva, Tiempo de San Juan conversó con Rony Peña, el presidente del departamento femenino, quien expuso que por el momento no hay novedades respecto a su presentación, pero que si se reunirán con los integrantes del consejo para determinar cómo se seguirá con todo”.

A modo de queellas sean partícipes dentro de un departamento que ellas mismas construyeron, la autoridad máxima del área femenina dijo que se les pedirá a los consejeros de los clubes que sí o sí los acompañe una mujer: “Este lugar es de ellas, no quiero que el hombre tome voz en un espacio que la mujer se ganó. De ahora en más, las decisiones del femenino tienen que pasar por ellas”.

Partiendo de esto, lo que sí se sabe es que dependiendo lo que diga AFA en cuanto a la prueba o no de análisis de testosterona para que las futbolistas trans puedan jugar con ciertos parámetros, admitió que, si la Asociación del Fútbol Argentino lo deja en manos de cada Liga, pondrán la decisión de cada una de las mujeres representantes de los clubes sobre la mesa para que a través de un voto se decida. "Pasará por ellas si juegan. Si es unánime se hace y si no, no".

"Si desde AFA indican que lo debemos determinar nosotros, pondremos un paño de agua fría para que se vaya entendiendo del tema y comprendiendo que la mujer votará si es legal que una chica trans juegue sin una prueba de hormona"

“Si esto tendría que decidirlo yo, yo quiero que jueguen, participen, como ya lo venían haciendo. Pero quiero que decidan las mujeres, que son las que ahora tendrán que acompañar a los consejeros. No me gustaría que el hombre o la Liga entre en el centro de la discusión tratando de encontrar un equilibrio”.

Sumado a esto, anunció que a partir del campeonato que viene y ya con un curso en marcha, los encuentros femeninos serán arbitrados únicamente por jueces mujeres: “Es algo que se ha propuesto y va en camino. Esto nos dará más orden y evitará inconvenientes”.