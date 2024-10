La inesperada confesión de Franco Colapinto que dejó a todos sorprendidos: "Soy un desastre"

Uno de los panelistas le consultó si manejaba después de una carrera y el argentino no pudo ocultar su vergüenza. “¿No sabés estacionar?”, le consultó la conductora Cata De Elía, y Colapinto respondió: “Un desastre. Voy para adelante, para atrás no voy. Olvidate soy un desastre. Muy mal, no sé estacionar”.

Asimismo, se refirió a su manera de manejarse en cada lugar: “Es que no manejo, en realidad. No me gusta manejar en la calle. Yo pido que me lleven. Solo manejo en el simulador y en el auto de carreras nada más. Acá (Buenos Aires) sí manejo porque tengo que moverme de un lado para el otro, pero allá (Europa) no. Me manejo con Uber”.

image.png

LA REVELACIÓN DE FRANCO COLAPINTO: "SOY UN DESASTRE"