La historia detrás del penal que Marcelo Barovero le atajó a Gigliotti

“Apenas cobró el penal Delfino, ni fui a protestar, de eso se encargaban mis compañeros. Me alejé totalmente del arco y traté a través de la respiración y de diferentes técnicas, de tener la lucidez suficiente en un momento difícil”, expresó el portero. Esta metodología permitió que efectuara una de las paradas más recordadas por los simpatizantes del conjunto millonario.

Además, el ex futbolista de Atlético de Rafaela y Huracán resaltó la importancia de las técnicas de concentración en el fútbol moderno: “Me aferré a eso, a ese trabajo, a detalles que tomábamos con Sandra. Aprovechábamos los momentos que había para entrenar ese tipo de cosas”. Y luego, añadió: “Hay muchas cosas para poner en práctica y hoy a los chicos se los puede ayudar un poco a eso, a sentarse, estar tranquilos, mirar al horizonte. Hoy no se puede estar ni 5 minutos en paz sin agarrar el celular y distraernos con algo”.

Hace unos meses, Sandra Rossi reconoció que esta misma técnica fue utilizada por Gonzalo Montiel en la antesala al definitivo penal en la final contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. “Cuando Montiel va a patear el penal, en Youtube se ve perfecto. Nosotros trabajamos bastante con ellos la técnica respiratoria. ¿Por qué? El suelta el aire, eso tan simple y humano, que lo puede hacer cualquiera, tiene una repercusión en el cerebro que es muy potente. Cuando uno respira por nariz, en el fondo de nuestras fosas nasales hay una celulitas, que cuando pasa el aire se estimula. Eso tiene una autopista hacia el centro del cerebro, que es donde están nuestras emociones. Cuando eso se estimula, va a calmar las emociones”, confesó.

Barovero, que tras la salida de Facundo Cambeses rumbo a Racing se posiciona como el arquero titular para Julio César Falcioni en el Taladro, también fue consultado sobre si alguna vez estuvo cerca de retornar al Millonario: “Sería medio raro volver a River. Fueron años intensos en México donde viví etapas muy lindas y exigentes que me motivaron mucho. Pelear los torneos de liga e internacionales, llegar al mundial de clubes; eso exigió mucha preparación. Así que no, la verdad que estoy satisfecho”.

“No tenía muy claro volver al país, se dio de manera repentina en agosto. Pero nunca me surgió esa necesidad interna de volver a algún club donde estuve. Me puede facilitar para la adaptación, pero internamente no lo sentía así”, concluyó.

La atajada de Barovero a Gigliotti terminó siendo clave en la serie para que los de Marcelo Gallardo avanzaran a la definición del torneo. Tras el 0-0 de la ida, se impusieron 1-0 en la vuelta en el Monumental gracias a un tanto de Leonardo Pisculichi. Luego, en la final, derrotaron a Atlético Nacional de Colombia.

FUENTE: Infobae