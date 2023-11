La historia del atleta pocitano que sale a vender pan para poder competir

La historia comenzó a escribirse cuando en una charla en plena popular del Hilario Sánchez, intercambió palabras con uno de sus amigos. Él lo incentivó a incursionar en este deporte y después de tanto, se largó.

"Practico desde el 2015 por hobby. Mis pasos empezaron siendo en el atletismo. De a poco fui entrando en este mundo por una amigo. Ambos somos hinchas de San Martín y hablando una vez en la tribuna después de un partido, me decía que fuera, que empezara", aseguró Mercado, sobre este deporte que lleva como bandera.

Me metí en la parte de fondo. Es una competencia exigente, se corren entre 15 y 21 kilómetros. La preparación es dura Me metí en la parte de fondo. Es una competencia exigente, se corren entre 15 y 21 kilómetros. La preparación es dura

El deportista oriundo de Pocito fue bicampeón en la posta a la Difunta Correa y bicampeón también de la posta Interlago. Tiene los objetivos entre cejas y no quiere soltar el acelerador hasta conquistar todos sus sueños: "La preparación fue muy exigente y gracias a Dios nos sentimos cómodos en el objetivo que era bajar la marca. Entré segundo en la maratón internacional San Juan 2019, fue uno de los mejores logros que tuve".

Todo lo que soy se lo debo a Matías Espejo, él es mi entrenador y quien me ayudó cuando pensaba que no podía. Siempre estuvo para darme ese empujoncito Todo lo que soy se lo debo a Matías Espejo, él es mi entrenador y quien me ayudó cuando pensaba que no podía. Siempre estuvo para darme ese empujoncito

En uno de sus mejores momentos deportivos, el atleta se llenó de preguntas cuando se quedó sin trabajo. Es que más allá de todo, competir en estas disciplinas es muy costoso. Todo es solventado del bolsillo y si no se llega, te quedás afuera.

"Me comió mucho la cabeza. Me costó mucho tratar de recaudar los fondos para poder estar. Veníamos entrenando con ese objetivo, y en el medio me quedé sin trabajo. Me bajonee un poco, pero la idea la tenía clara y empecé a entrenar, a mantenerme firme y ser positivo en que iba a ir. Hice un sorteo dónde mucha gente me ayudó sin ningún motivo, confiaron en mi. Siempre me tiraron buena onda y estoy muy agradecido", cuenta Adrián, el atleta que tiene de ídolo al keniano Eliud kipchoge.

"Entre todo esto, conseguí para vender pan artesanal de una pequeña empresa, del cual todo lo que recaudaba iba para el viaje. Estoy con esa venta y el año que viene quiero meterme en la carrera de Periodista Deportivo", afirmó Adrián, el atleta de fondo que todos los días hace 22.9 kilómetros para salir a vender pan a la calle y así juntar plata para salir a competir.

Mi sueño es llegar lo más alto posible con este deporte. Es algo difícil pero no imposible. Tengo la cabeza en eso. No quiero dejar de soñar Mi sueño es llegar lo más alto posible con este deporte. Es algo difícil pero no imposible. Tengo la cabeza en eso. No quiero dejar de soñar