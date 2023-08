La furiosa reacción del Kun Agüero al ver a su ex con otro

El Kun Agüero quedó envuelto en una nueva polémica que involucra a su ex novia, la modelo y diseñadora Sofía Calzetti , con quien estaba en pareja desde el 2019 .

Ahora, Pochi , redactora del sitio dedicado al mundo del espectáculo Gossipeame aseguró que la ex del Kun Agüero fue vista “a los besos” con otro hombre, algo que generó una fuerte reacción del atleta.

Pelea Kun Aguero y su ex.jpg

La periodista contó: “A él le habrían mandado este video, la llama más rápido que inmediatamente y ella le confirma todo, no le niega nada. Ella, cansada de sentirse engañada, se viene a vivir a Argentina y se instala en un departamento del Kun en Olivos”.

El problema es que, tras ver la grabación de su ex tan apasionada con otro hombre, Agüero decidió tomarse venganza de la peor manera posible: “ Ahora él querría que se vaya de ahí , pero ella le habría dicho: ‘Mandame a desalojar’. Hace poquito él le habría cortado la tarjeta de crédito ”.

Pochi remarcó: “Las intenciones de ella serían pedir una compensación por los años que lo acompañó en el exterior. Lo que me cuentan es que él igualmente está super triste y que querría recuperarla”.

En ese punto, la periodista ironizó sobre la actitud del Kun Agüero: "La típica, quiero lo que ya no tengo".

Sofía Calzetti rompió el silencio

En una entrevista con “Socios del Espectáculo”, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares que se emite en El Trece, la joven había hablado sobre la ruptura, pero en términos muy suaves días atrás: “Estoy muy bien, perdón, no me gusta hablar. No hablé en mi vida”.

Consultada por su ex pareja, la modelo dijo en ese momento: “Está todo bien. No sé si estamos juntos, pero está todo bien, Sergio es lo máximo”.