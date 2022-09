La fuerte advertencia de Dillon ante el rumor de "fuga" de algunos futbolistas

Se trata de un rumor que por ahora no fue confirmado por los dirigentes del Víbora. Mucho menos por el entrenador Ricardo Dillon, quien explicó que sólo estaba al tanto de las intenciones que tenía Leguizamón de emigrar a otro equipo. "No sé nada, no me han avisado ni confirmado nada", explicó el "Flaco" a Tiempo de San Juan.

Lo que sí remarcó el DT es que ambos jugadores no estaban sumando minutos en el equipo del Federal A. "No han tenido chances, pocos minutos con no muy buenas actuaciones. Si dejamos que se vayan jugadores, es porque no los estamos usando y hay otros mejores", agregó.

En este contexto, Dillon hizo una fuerte advertencia ante la "fuga" de algunos futbolistas. Cabe destacar que meses atrás Desamparados ya había sufrido la baja de Alan Minaglia y Lucas Seimandi.

"El que no esté convencido en estar en Desamparados, prefiero que no siga. Si estás jugando en Desamparados y también estás pensando en que te vas a ir a otro club, no estás en condiciones de seguir. Prefiero jugar con algún chico del club, que siente y sabe lo que está en juego en la institución", apuntó Dillon.

¿Qué le queda a Desamparados?

Al equipo sanjuanino le quedan seis partidos (Independiente de Chivilcoy, Sol de Mayo, Argentino, Círculo Deportivo y Liniers). Hoy está último en la tabla de posiciones, con 23 unidades, y está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos (hay 18 en juego) para salvar la categoría.

"Siento que el equipo entrega todo lo que tiene y se nota. Juega bien y ninguno nos ha pasado por encima, a pesar de que no hemos podido cosechar puntos. Voy a seguir luchando. Sabía dónde me metía, pero tenía que darle una mano al club. Así que mientras los puntos nos sigan dando vida, voy a seguir peleando", apuntó Dillon sobre la difícil realidad que vive el equipo.