La frase de Miadosqui que puso en la cuerda floja al DT de San Martín: "Tendremos que buscar otro"

"Esto que estamos pasando no es bueno. Tenemos que mejorar. Me quedo con los segundos tiempos que hace San Martín pero si no hay respuestas, las tendremos que buscar nosotros. Sabemos de la impaciencia del hincha, de la gente y nosotros como dirigentes la sentimos igual. Queremos que San Martín gane siempre y en esto hay que ser contundentes", comentó de antemano en declaraciones radiales.

El dirigente agregó, sin pelos en la lengua, que "si con este técnico no hay esas respuestas, las tendremos que buscar con otro entrenador tal vez; hay que ver todo". Además explicó que "los cambios son necesarios y el plantel tiene variantes" y que durante la semana, junto al manager Raúl Antuña, l "hablarán, evaluarán y analizarán qué es lo mejor para San Martín". Vamos a evaluar todo. Hablaremos y analizaremos qué es lo mejor.

"Vamos a replantear todo, así como estamos a mí no me gusta", Jorge Miadosqui

El DT, por su parte, señaló en conferencia de prensa que "más allá de que no fue el resultado que queríamos, me quedo conforme con lo que rindió San Martín". "No quiero hablar de los árbitros, pero me quedo con cosas que no nos cobraron. Respecto de lo que dijo el presidente, respeto su opinión pero me quedo con los datos. En estos momentos hay que tener calma, temple, tranquilidad. Este proceso tiene sus tiempos y la paciencia no sobra en nadie", agregó.