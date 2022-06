La frase del presidente de Vélez que calienta la previa con River: "Me ofende..."

Sergio Rapisarda.jpg

El duelo de esta noche frente a River Plate, no solo acercaría a alguno de los dos equipos a los cuartos de final de la Copa Libertadores, también facilita o dificulta la llegada de refuerzos. Siempre va a ser más tentador para un jugador ir a un equipo que juega la Copa. En el caso de River, por ejemplo, Luis Suárez ya avisó que si quieren contar con él, la llave con Vélez tiene que ser superada. Mientras que el Fortín, concretó la incorporación estelar de Diego Godín, ex Atlético de Madrid y Cagliari. Walter Bou, ex Defensa y Justicia, y, Santiago Cáseres, ex Villarreal, también se sumaron al equipo.