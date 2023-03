La fiesta de la Scaloneta en el Monumental: Wos, La Konga y mucho más

El set preparado por el DJ oriundo de San Antonio de Padua arrancará alrededor de las 16.15 . Pero no será el único, porque volverá a presentar un rato más tarde, después del show de Los Totora, que comenzará a las 18 .

Durante toda la tarde, además, en la pantalla gigante del estadio se observarán películas y promociones del Mundial que preparó la AFA.

Alrededor de las 19, el último show antes del inicio del partido lo dará La T y la M, la banda de cumbia que se popularizó con el tema "Pa' la Selección".

https://twitter.com/Argentina/status/1637891462707683335 #SelecciónMayor ¡Qué lindo llegar a casa como CAMPEONES DEL MUNDO! pic.twitter.com/4fia6D1Oxm — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2023

Un rato después quienes pisarán el césped del Monumental serán Fernando Romero, autor de la letra de "Muchachos", la reversión de la canción de la Mosca, y Tula, quien recibió en la gala de The Best el premio a la mejor hinchada del mundo. Aunque no aparece La Mosca en el cronograma, la banda fue contratada para estar en Santiago del Estero y podría sumarse antes en River.

Como ocurrió en los últimos partidos de la Selección, el Himno Nacional será interpretado por Ariel Ardit y no por Lali Espósito, como se especulaba en la previa, aunque la actriz y cantante podría presentarse en el siguiente partido, contra Curazao, en Santiago del Estero el martes 28.

Como ocurre con grandes eventos en el mundo como el Super Bowl, habrá show en el entretiempo y será uno de alto nivel: el rapero Wos, cuya canción "Luz Delito" fue elegida por los integrantes de la Selección durante el Mundial para musicalizar historias en Instagram, aparecerá en esos minutos previo al segundo tiempo.

Para el post partido, en tanto, habrá micrófono abierto para que los jugadores se expresen y agradezcan el cariño de los hinchas en un escenario con luces led sincronizadas con las torres de luz del estadio. Allí, Chiqui Tapia le dará la réplica de la Copa del Mundo a Lionel Messi, quien la levantará como en Doha hace tres meses.

El cierre de la fiesta, por último, lo hará La Konga, la banda de cuarteto que acaba de hacer historia con un show para 45 mil personas en Vélez el sábado pasado.

El evento tendrá la conducción del exarquero de la Selección Sergio Goycochea.

FUENTE: Clarín