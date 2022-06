La felicidad de Orlando, el estudiante de Costa Rica que vivió el repechaje de su país solo y con una tablet

La felicidad de Orlando, el estudiante de Costa Rica que vivió el repechaje de su país

Consumado el encuentro que los clasificó a la próxima Copa del Mundo, Orlando dijo que toda la semana fueron charlas a distancia sobre este partido que lo iba a tener en vilo y pensativo sobre las situaciones del cotejo: "Fue una alegría total ver que al minuto tres ya estaba el gol de Joel Campbell"

El costarricense que estudia en San Juan explicó que a la hora del partido lo ayudó que en la facultad tiene flexibilidad de horarios y pudo hacerse de un momento para seguir a su Selección a través de su tablet.

8cc29564-bf7e-4307-af6b-7923fe7c9790.jfif Orlando y su felicidad por la clasificación de Costa Rica

"Estoy muy feliz. Creo que el argentino no lo sentiría tanto por el hecho que no sufrieron tanto para llegar al Mundial pero si me siento muy contento y me gustaría estar celebrando en mi país en este momento", confesó.

"Los costarricenses decíamos que Costa Rica no iba a ir al Mundial. El mejor escenario que podía pasar era ganar todos los partidos y eso fue lo que pasó entonces fue alegre ver que no perdieron ninguno"

El estudiante aseguró que desde hace unos días que viene "maquinando" el partido y hablando con sus amigos de cómo se iba a dar: "Fue tan importante. Pensábamos que Perú fue a tiempo extra y luego a penales, decíamos cómo sería el nuestro y se dio, estoy muy feliz".

Orlando también dijo que aún no pudo llamarle a sus familiares de Costa Rica porque están todos trabajando, pese a que el Gobierno de su país les dio permiso para ver el partido: "Me estuve mensajeando con mi esposa y está contentísima. El hecho de completar el álbum del Mundial es mucho. Posiblemente si estuviese allá estaría festejando en las calles, es una sensación muy bonita".

Cuando le ganamos a Uruguay y luego Italia en el 2014, las calles se bloquearon para que la gente salga a festejar, es un recuerdo muy bonito el que tengo"