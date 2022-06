Costa Rica le ganó a Nueva Zelanda y es último clasificado a Qatar

En la primera parte, los centroamericanos abrieron el marcador desde el vestuario, ya que luego de una desconcentración en el fondo de los Kiwis, a los 2 minutos se hizo presente Joel Campbell para romper con el cero. A partir de allí, el equipo de la Concacaf no pudo atacar más, porque la reacción de los oceánicos fue muy buena y aunque contó con varias situaciones, no pudo con la figura de Keylor Navas. Por su parte, cabe destacar que por medio de Chris Wood, los dirigidos por Danny Hay lograron el empate, sin embargo por intermedio del VAR fue anulado por una falta previa de Matthew Garbett a Óscar Duarte.

Mientras que en el complemento no se jugó demasiado y la Tricolor apostó por Bryan Ruiz para planchar el duelo. Así, el elenco de Luis Fernando Suárez controló muy bien el trámite del juego desde la posición y consiguió que los All Whites no tengan demasiadas oportunidades para llegar a la igualdad. Y lo más destacado pasó por la roja a Kosta Barbarouses, que cometió una fuerte infracción a Francisco Calvo Quesada. Si bien en el cierre los de Oceanía fueron en búsqueda del gol que los lleve al alargue, no estuvieron finos a la hora de definir.

Consumada la anhelada clasificación, los costarricenses integrarán el Grupo E junto a España, Alemania y Japón y debutarán versus la Roja el miércoles 23 de noviembre a las 13 de Argentina.