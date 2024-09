La F1 llega a Singapur: cómo es el circuito callejero en el que nunca ganó Max Verstappen y que ahora desafía a Franco Colapinto

El viernes a las 6.30 (hora argentina), cuando los empiece la transmisión de Fox Sports y Disney+, el pilarense se subirá al FW46 para dar sus primeras vueltas en el irregular asfalto del callejero de 4.94 kilómetros . Con el correr de la jornada, se hará de noche en la ciudad asiática y Colapinto tendrá que perfeccionar también su visión nocturna , algo que no tuvo que trabajar en sus años como piloto de la Fórmula 3 y la Fórmula 2.

Pero, fundamentalmente, lo que vivirá Colapinto este fin de semana es el calor y la humedad agobiantes del Sudeste Asiático. “Singapur es conocido por ser uno de los circuitos más exigentes físicamente de la temporada debido a la temperatura y la humedad. Las condiciones son un desafío para cualquier piloto, y será una verdadera prueba ver cómo se adapta mi cuerpo a las exigencias de conducir un coche de Fórmula 1”, reconoció el piloto de 21 años.

Manejar en esas condiciones ya es desafiante, más aún cuando se le suman los muros de un callejero en el que los sobrepasos son escasos, pese a que este año habrá una zona más de DRS (entre las curvas 15 y 16). El sábado, día de la clasificación, es clave para las aspiraciones en la carrera y también para disputarla: el año pasado, Lance Stroll sufrió un violento choque en la Q1 y el domingo su auto no largó, y de los 19 que salieron a la pista apenas 15 cruzaron la meta, entre ellos el de Logan Sargeant -el piloto al que Colapinto reemplazó-, pese a que en la vuelta 20 se despistó y provocó un safety car.

“Voy a ir aumentando el ritmo durante las sesiones de entrenamientos libres antes de la clasificación”, adelantó Colapinto en la web de Williams, donde se ilusionan tras irse con 10 puntos del GP de Azerbaiyán. “Seguiremos trabajando duro como equipo para, con suerte, aprovechar el impulso de Bakú. Después de un resultado positivo, es importante reiniciar, volver a concentrarse y comenzar de nuevo el proceso de aprendizaje en otro circuito nuevo”, remarcó el primer argentino en meterse en el top 10 de una clasificación y de una carrera de F1 desde Carlos Reutemann en 1982.

Marina Bay es un circuito tan complejo que Max Verstappen, el mejor piloto de la actualidad y tricampeón vigente de la F1, nunca pudo ganar. Participó siete veces -la pandemia lo privó de dos ediciones, ya que no se corrió en 2020 ni 2021- y solo en dos se subió al podio: en 2018 fue segundo y en 2019, tercero. El callejero le fue esquivo aún en 2023, cuando arrolló con 19 victorias en las 22 carreras pero allí se le escapó el único top 3 de la temporada al finalizar quinto.

La importancia de la clasificación es tal que en 9 de los 14 grandes premios disputados en Marina Bay, desde su incorporación en 2008, el ganador salió desde la pole: Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2011, 2013 y 2015), Nico Rosberg (2016), Hamilton (2009, 2014 y 2018) y Carlos Sainz (2023). Como en Baku, donde ya acumula cuatro, Charles Leclerc fue poleman en 2019 y 2022 pero esos años los vencedores fueron Vettel y Checo Pérez.

“Es un poco como Mónaco -lo comparó Max Verstappen el año pasado, cuando fue eliminado en la Q2 y dijo que su Red Bull era "inconducible"-. Lo pones todo en la clasificación, e incluso con degradación es bastante difícil que alguien te adelante aquí realmente, porque el desgaste de los neumáticos no es tan alto".

La gestión de los neumáticos es otro aspecto clave en el que tendrá que enfocarse Colapinto, tras el aprendizaje obtenido en Baku, donde fue el piloto que más vueltas completó con los neumáticos duros. "Fueron 41 vueltas y creo que gestionamos muy bien los neumáticos, pero los gestionamos demasiado. No estaba seguro de cuánto tenía que gestionar, cuánto podía empujar y creo que es parte de la experiencia", contó tras la carrera en la que fue octavo. Volwes avisó que “en Singapur, hay muy poco tiempo de descanso entre las curvas y mucho más sobrecalentamiento (de gomas), es difícil de gestionar”.

Así como debió adaptarse a su asiento de carbono del Gran Premio de Italia al de Azerbaiyán ("Tengo mucho dolor en la espalda baja, no me puedo ni agachar, en los hombros", había expresado en Monza, tras lo cual Williams le modificó la butaca), Singapur le representará un desafío hasta para hidratarse. Ya se lo avisó Alonso: “Que se prepare bien y ajuste ese asiento porque Singapur no es tan fácil como Monza”.

Hace una década, en el GP de Singapur 2014, el ruso Daniil Kvyat terminó deshidratado y el alemán Vettel tuvo que interrumpir la conferencia de prensa posterior a la carrera por las náuseas. Kevin Magnussen, por su parte, terminó en el centro médico del circuito tras "vivir un infierno".

Es que el agua que los pilotos beben a través de un tubo que está en el casco y que bombea líquido que se encuentra en una bolsa en la cabina se calienta por las altas temperaturas. “Tienes los primeros 15, 20 minutos de la carrera en los que bebes agua fría y luego es un té, demasiado caliente para beber, entonces no tiendo a beber mucho”, confesó el danés.

Este fin de semana, la humedad será altísima, gracias a un pronóstico de lluvias, y las temperaturas máximas rondarán 31°C en la ciudad, por lo que serán mucho más elevadas en el asfalto y dentro de los cockpits.