La esgrimista de sangre sanjuanina se despidió de la Selección Argentina

"Todo llega, y este es el final de mi carrera en la Selección Argentina que represente con orgullo. Di todo lo que tenía, hice el esfuerzo para continuar pero ya no puedo más. Fui, soy y seré una privilegiada por la carrera que tuve y por haber nacido en Argentina país que amo con todo mi corazón. Mi agradecimiento enorme a todos los que me acompañaron en este maravilloso viaje", escribió Belén, quien es considerada casi sanjuanina, ya que toda su familia paterna es de Caucete.

Como no podía ser de otra manera, la esgrimista le dedicó unas líneas a su pareja, quien además es su entrenador. "Y un súper agradecimiento a mi Maestro, sin él no hubiera conseguido nada a lo largo de estos 25 años de carrera. Gracias @lucasguillermosaucedo por tu entrega enorme, gracias por ser distinto y creer en mi hasta cuando yo no lo creía posible. Maestro, eternamente agradecida con usted"

El día que le propusieron casamiento ante la mirada de todo el país

María Belén Pérez Maurice lució por última vez la camiseta de la albiceleste en en los 16avos. de final de sable en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En esa oportunidad, que era su tercera participación a nivel olímpico, la "sanjuanina" cayó ante Anna Marton por 15-12. Sin embargo, ese día fue noticia en todos los medios nacionales no por su derrota, sino por ser la protagonista de un emotivo momento.

Es que cuando daba una nota con el canal TyC Sports junto a Gonzalo Bonadeo, su entrenador y novio, Lucas Saucedo se posó detrás de ella y ante la cámara le mostró un cartel que decía: “Flaca, te querés casar conmigo???”.

Sorprendida, Pérez Maurice le preguntó cómo lo iba a hacer ahí y con una sonrisa indisimulable le respondió que sí, ante la mirada de emoción de Saucedo, quien se encontraba arrodillado como una tradición, y la de tantos otros argentinos prendidos a la televisión.