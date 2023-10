La confianza por las nubes: ya venden las banderas del Fluminense campeón de la Libertadores

“Campeão Libertadores 2023″, se puede ver en las banderas que ya recorren las calles de Río. “Time de gerreiros. Pela gloria eterna” (equipo de guerreros, por la gloria eterna), es el otro lema elegido para esta especie de bufanda que podrán exhibir los torcedores del Flu en el decisivo partido y que ya se pudo ver en la previa del encuentro ante Botafogo de este domingo, por el torneo Brasileirao.

Aún faltan 28 días para la gran final que depositará al campeón en el Mundial de Clubes en Japón. Sin embargo, la fiebre por la Copa Libertadores, el torneo continental más importante a nivel clubes, genera una pasión desenfrenada y difícil de manejar. Así lo dejaron en evidencia los propios cariocas. Vale recordar que el equipo de Fernando Diniz alcanzó la final en la edición 2008 pero cayó por penales ante Liga de Quito. Los dirigidos por Jorge Almirón, en tanto, intentará conquistar el trofeo que se le ha hecho esquivo desde hace 16 años.

El encuentro en el Maracaná ante el líder del Brasileirao terminó con derrota del Fluminense por 2 a 0 por los goles de Júnior Santos (20m. PT) y Tiquinho Soares (22m. PT), que es el goleador del campeonato de Brasil con 15 tantos. Transcurridas 26 fechas del torneo, el Fogão, con los argentinos Víctor Cuesta (ex Independiente) y Leonel Di Plácido (ex Lanús) de titulares, alcanzó las 55 unidades y le saca 9 a su escolta, Bragantino (46). Mientras que en el finalista de la Copa Libertadores fue titular Germán Cano (ex Lanús y Chacarita Juniors), el argentino lleva 36 goles en lo que va del año y es el segundo máximo goleador del 2023, primero está el noruego Erling Haaland con 37.

Antes de la final con Boca Juniors, Fluminense disputará cinco encuentros más. Después del clásico con Botafogo, el Flu un período sin su entrenador Fernando Diniz, quien también es el DT del seleccionado brasileño, ya que deberá dirigirlo en las Eliminatorias Sudamericanas, el 12 de octubre como local de Venezuela y el 17 de octubre como visitante de Uruguay, según recordó el periódico brasileño Globo Esporte.

Fluminense regresará a la acción el 18 de octubre ante Corinthians en el Maracaná, por la 27ma. fecha del Brasileirao, luego jugará el 22 ante Bragantino, de visitante en el estadio Nabi Abi Chedid por la 28va., el 26 ante Goias de local por la 29na., con estadio a determinar, porque el Maracaná ya estará a cargo de la Conmebol reservado únicamente para la final de la Libertadores. Por la 30ma. fecha, Fluminense será visitante de Atlético Mineiro el 29 de octubre y luego, el 1 de noviembre visitará a Bahía en su último encuentro antes de la final de la Libertadores.

FUENTE: Infobae