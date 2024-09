Juegos Paralímpicos de París 2024: Fernando Vázquez le dio la cuarta medalla a la Argentina

"La verdad que increíble porque logré la medalla en el último salto, así que contento y a seguir trabajando. Me enfoqué y me salió. Todavía no caigo, pero fue mucho trabajo y acá está el resultado", explicó Vázquez, que en su sexto intento llegó hasta los 6,88 metros para superar a dos rivales, pasando del quinto al tercer lugar que le dio el bronce.