Jorge Miadosqui: su rol en la Selección, lo que le piden en la calle y cómo es la convivencia con los cracks argentinos

-Vivo la previa con ansiedad, como lo vive la gente. La gente está ansiosa, quiere que el Mundial empiece ya. También creo, particularmente, que la gente siente que ya somos campeones del mundo y hay que pasar siete partidos, que hay que jugarlos. Vamos muy, muy rápido. Hay que tratar de bajar un poquito la pelota y pensar que hay que jugarlo. Tenemos un gran equipo, grandes jugadores y venimos de una racha importante... ojalá que se pueda lograr ese objetivo que sería muy importante no sólo para la AFA, sino sería un mimo a la gente, que creo que lo necesita más que nunca.

-¿Qué le dice la gente en la calle?

-La gente me dice que traiga la Copa. Me gustaría, porque la gente está ilusionada. Hoy se vive con muchísimo fervor en todos los ámbitos. Haber estado en Miami y haber visto 75 mil personas en la cancha, todos con camisetas de la selección argentina, nos sorprendió. Sorprende lo que está generando la Selección Argentina.

-Se respira una previa diferente al Mundial de 2018...

-Todo es distinto al 2018. Venimos de lograr objetivos, la Copa América y la Finalissima en Europa. Me parece que esas cosas son muchos más atractivas. Además, el hecho que vean a una selección de jugadores distinta también atrae.

-¿Y a Messi cómo lo ve?

-A Messi lo veo bien, como al resto de los jugadores que están en la Selección Argentina. Creo que han logrado formar un grupo muy importante y van por un muy buen camino. Eso los va a llevar a lograr objetivos. Siempre se habla de los camarines, de los vestuarios, de que hay grupos importantes…Y acá se ha formado un grupo de dirigentes, cuerpo médico y jugadores. Son 80 personas que conviven desde hace un montón de tiempo. Todos van por el mismo camino, y tratan de participar y ayudar, de que no haya fastidio por parte de nadie. En eso participamos todos.

-¿Se imaginó en sus inicios como dirigente tener una función como la de hoy, de acompañar y estar cerquita de los jugadores, los protagonistas?

-A lo mejor no me lo imaginé estar en este rol. Voy a cumplir casi 7 años y es mucho. Y ya es como si fuera una cosa normal. En su momento, cuando fui designado secretario de Selecciones, fue tocar el cielo con las manos. Es un rol importante, donde había que trabajar y mucho. Me tocó justo en una intervención de una comisión normalizadora, donde no había dirigentes para trabajar. Fue un ámbito donde tuve que disponer de mucho tiempo para estar, en aquel año. Hoy es distinto. Hay ventajas y tienen que ver con las cuestiones que pueden manejarse remotamente con todo. Las comunicaciones han hecho que estemos más cerca de todo, con videollamadas o Zoom. Además, hay dirigentes en todas las divisiones y se trabaja en forma conjunta, lo que hace más simple y fácil trabajar.

Miadosqui, quien es empresario y presidente del club verdinegro, estuvo en las etapas de Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli. Es el dirigente que le sigue a su coprovinciano "Chiqui" Tapia en todas las cuestiones que tienen que ver con las selecciones argentinas: desde la Mayor hasta el fútbol playa y femenino. Desde San Juan, respaldado un poco por la tecnología y plataformas que permiten estar 7/24 en contacto, el sanjuanino está detrás de los viajes, lo que comen y dónde duermen todos los cracks argentinos como Lionel Messi y el Dibu Martínez, entre otros. Mucho más ahora, cuando en menos de 20 días Scaloni y jugadores se instalarán en la Universidad de Qatar, un establecimiento de primer nivel ubicado a minutos del Aeropuerto de Doha. Allí, arrancará el sueño mundialista.

-¿Qué hace un secretario de Selecciones, cómo es su rol puertas adentro?

-Tratamos de que a la Selección Argentina no le falte nada y de cumplir con todas las cosas. Nuestra trabajo es que todas las cosas estén en funcionamiento. También ya están aceitadas las cosas, como que todo está normalizado. Pero tratamos, por todos los medios, de que a los jugadores no les falte nada y que no haya inconvenientes. La demora de una hora, de un avión, hace que influye en la comida y el descanso de los futbolistas. Entonces tratamos de que todo salga como nosotros queremos, que se respeten los horarios. Trabajamos en eso, en los pasajes de los jugadores hacia la concentración. Cuando viajamos, a ellos se les pone un chárter vía Madrid, a donde llegan para tomarlo y dirigirse a donde a la concentración. Es toda una logística que hay que armar, desde la hotelera a la comida. Todo tiene que funcionar de la mejor manera. Para esas cosas hacemos avanzadas y vamos previamente a cada lugar. A Qatar hemos viajado tres veces. Se ha hecho un predio como el de Ezeiza, muy especial y muy lindo para albergar a la Selección durante el tiempo que esté en Qatar.

-¿Qué tan difícil ha sido trabajar en la logística de este Mundial de Qatar, teniendo en cuenta las reglas y restricciones que impuso el país?

-Lo más complicado ha sido armar todo lo que tiene que ver con las necesidades que tiene la Selección Argentina en el lugar donde va a concentrar. Lo demás es como viajar a una Eliminatoria, a donde llevas la utilería y todas esas cosas. Pero ahora, todo fue más complicado porque llevas cosas que tienen que ver con las comidas nuestras, como las carnes. Hay que llevar para tener lo mejor de nuestro país en ese lugar.

-¿Hay pedidos especiales por parte de los futbolistas?

-No los hay. Pero la yerba no falta, tampoco los alfajores Havanna ni el dulce de leche dulce, de batata y de membrillo. Sí o sí tienen que estar en cada viaje. De eso se encarga el chef que llevamos, al igual que el mozo que atiende a los jugadores. Para la Copa América teníamos una logística especial que se cambió a último momento porque verdaderamente íbamos a jugar en Argentina. Todos los esfuerzo que hicimos para viajar y también estar en el predio de Ezeiza... Se complicó un poco pero todo se solucionó rápidamente, sin causar fastidio a nosotros mismos ni a los jugadores.

-¿El trabajo se hace más ameno con un sanjuanino al lado, como ChiquI Tapia?

-Por Chiqui pasan todas las cosas, él después las deriva. Tiene un manejo muy especial. Se puso al frente de las selecciones desde el primer momento que asumió, aunque ya había estado en ese ámbito. En el predio están las oficinas donde trabaja él. Le ha puesto lo mejor... eso es importante porque está en el día a día de las selecciones en genera, tanto en la Mayor como en las juveniles, de playa, futsal y femenino.

-Y con los futbolistas, ¿cómo es convivir con muchas estrellas del fútbol mundial?

-Tengo muy buena relación con muchos jugadores. El día a día hace que compartamos un montón de cosas, desde el desayuno hasta la cena. Eso hace que estemos juntos. Hay jugadores que son especiales. Terminan de comer y van a la utilería, donde se quedan tomando mates. Hay una forma de comunicación con ellos de forma permanente. Pero uno trata de separar las cosas, y estar en lo más alejado posible, porque verdaderamente a veces se transforma en una molestia.

-Se nota que hay un gran grupo, pero ¿cómo fue transformar aquel plantel, post Sampaoli y conflictos en el medio, en el de ahora?

-Se transformó solo. Fue en un función de la selección de jugadores y el éxito deportivo que fue teniendo el equipo. La Selección Argentina fue jugando mejor al fútbol. También hay un enamoramiento de la gente en general. Todas estas cosas fueron sucediendo y muestran al plantel como el gran candidato. Ojalá que podamos lograr el objetivo porque el fútbol argentino se lo merece.