Insólito momento en el fútbol italiano: se encaprichó en ejecutar un penal y ninguno de su equipo lo saludó

El encargado de patear este tipo de ejecuciones es Florian Thauvin, quien venía de errar dos seguidos en agosto contra Bologna y en diciembre contra Napoli registrando un saldo de un empate y una derrota. Solo había marcado en esta temporada por la Copa Italia ante US Avellino, un equipo de la tercera categoría. Sin embargo, la pelota la agarró con mucha convicción Lucca.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1893068127220429240&partner=&hide_thread=false ¡INSÓLITO! Thauvin era el asignado de ejecutar el penal en Udinese pero Lucca agarró la pelota y luego de una discusión lo pateó él. Convirtió el gol, NADIE lo acompañó en el festejo y cuatro minutos más tarde fue sustituido bajo una lluvia de silbidos.



#DisneyPlus Premium pic.twitter.com/v9cea5R8EX — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2025

El delantero italiano de 24 años y 2.01 de altura ya había pateado uno en septiembre pasado ante Salernitana -también por Copa Italia-, aunque en esa oportunidad Thauvin se había quedado en el banco. Ahora, la situación era distinta porque ambos fueron titulares, aunque nadie lo hizo cambiar de parecer. El zaguero central, Jaka Bijol, fue el más enojado hasta el punto de sujetarlo fuerte del brazo derecho, recriminarle su actitud e intentar sacarlo del lugar, mientras veía todo esto el 10 de Udinese.

La excesiva demora en la toma de decisiones provocó que Lorenzo Lucca sea amonestado. Hasta último momento, su compañero permaneció a su lado en busca de ser el elegido para la pena máxima, algo que no sucedió. La imagen en el instante preciso previo a patear habla por sí sola: muchos de sus compañeros se alejaron de la acción y solo uno corrió contra el área ante un hipotético rebote.

La reacción posterior al gol de la victoria fue que nadie lo fue a celebrar con él y su entrenador, Kosta Runjai, lo sacó a los 35 minutos para la entrada del juvenil de 20 años, Iker Bravo, bajo una lluvia de silbidos. Vale mencionar, Lorenzo Lucca es el máximo artillero de Udinese por la Serie A con 10 gritos y Florian Thauvin está segundo (6).

En charla con DAZN, Runjai se apoyó en la victoria para relativizar su postura, aunque sus declaraciones no pasaron desapercibidas: “Tenemos una jerarquía clara, Thauvin es el primer lanzador de penales, el episodio se alargó demasiado. Lucca decidió solo y yo tomé mi decisión, sacarlo. Lanzó un gran penal y lo más importante es que ganamos.

No es la primera vez que pasa en el fútbol, desde mi punto de vista sacarlo fue una decisión de liderazgo. Lo hablaremos en el vestuario pero haber ganado lo hace todo más fácil. Lo hice porque no me gustan los que no respetan las reglas, le faltan el respeto al equipo. Nadie es más importante que el equipo, pero no lo hagamos más grande de lo que es, disfrutemos la victoria”.

Jaka Bijol también concedió su testimonio a la prensa, luego de ser uno de los más enojados con la situación en la cancha: “Son cosas que no deben pasar, pedimos disculpas a nuestros aficionados pero Lucca sigue siendo uno de nosotros, estoy seguro de que marcará muchos goles”. Además, el arquero del equipo ganador, Rzvan Sava, añadió: “¿El cambio de Lucca? Son decisiones del entrenador, el equipo las acepta. Hablaremos de ello, pero no queremos hacer un escándalo, estamos mirando hacia adelante”.