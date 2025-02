Ilusión pura: Pergamino como destino, el 'loco' que compró 60 butacas y las preguntas frecuentes de los puyutanos a las empresas de colectivos

No falta nada. Hay mucha expectativa para Desamparados-Ben Hur y los hinchas quieren estar presentes como siempre. La cancha está un poco -mucho- lejos, pero eso no es un impedimento para ellos, que ya se encuentran haciendo planes para estar alentando en la popular de la cancha de Douglas Haig, la sede de la final del Regional Amateur. En la antesala, las consultas a las empresas de colectivo aumentaron y si bien no hay mucho tiempo para decidir, ya hubo un 'loco' que vino por 60 butacas.