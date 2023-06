Huracán Las Heras, el primer desafío de Rulo González en Peñarol

No hay mucho tiempo para pensar. Peñarol necesita puntos y Ricardo Rulo González tomó la posta para levantarlo. Está en descenso directo y eso le viene pesando desde comienzo del Federal A. Huracán Las Heras, el primer desafío del DT cordobés .

El primer compromiso del entrenador será mañana sábado cuando reciba a Huracán Las Heras en el Estadio San Juan del Bicentenario desde las 16hs.

González ya tuvo pasos por San Juan e incluso dirigió a Sportivo Desamparados en el Argentino B. Además estuvo al frente de Trinidad, Del Bono, Unión, Alianza y 9 de Julio en el campeonato de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

"Este llamado me gustó, me entusiasmó mucho. En el club me encontré con una humildad importante, con gente que está dolida, pero a su vez que está con ganas de revertirlo", relató el DT a Línea de 4, un programa de radio sanjuanino.