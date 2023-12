Huracán explotó contra Boca por Diego Martínez: "Son códigos"

En la tarde del jueves, Diego Martínez sorprendió a la dirigencia de Huracán y presentó su renuncia como director técnico de cara a 2024, luego de haber cumplido el objetivo de salvarse del descenso y llegado a los c uartos de final de la Copa de la Liga y de la Copa Argentina. El motivo que lo llevó a tomar la decisión fue un llamado de Boca para ser el reemplazante de Jorge Almirón, algo que el Globo no cayó bien.

"Yo esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida", expresó el mánager Daniel Vega en una entrevista con TyC Sports. "Como club esperaba otra cosa. Él nos explicó que se cumplió uno de sus tres sueños profesionales en un llamado ahora y que era dirigir a Boca. Eso se entiende, es un desarrollo personal y deportivo, ¿Cómo no lo vamos a entender los que estamos en el fútbol?", agregó.