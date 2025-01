Huazihul tuvo un paso arrollador en Chile y se quedó con el Seven de Viña del Mar

En el Seven de Viña del Mar , Huazihul San Juan Rugby Club (HSJRC) fue el único representante de la provincia y finalizó el certamen como ganador de la Copa Estímulo.

La tradicional competencia de rugby seven masculino se disputó desde el viernes 10 al domingo 12 de enero, en las instalaciones del The Mackay School, ubicado en la localidad de Reñaca. En total participaron 24 equipos, la mayoría chilenos y unos pocos argentinos. Old Boys fue el campeón de la Copa Oro.