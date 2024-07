Gonzalo Molina, el que abrió un camino: "Estaba desbordado por representar al país"

En Río 2016, Gonzalo ‘Chalo’ Molina se convirtió en el primer piloto argentino de BMX Racing en competir en una cita olímpica. Ahora en París también será el primero del país en este deporte en conseguir este logro en más de una oportunidad. Con la misma expectativa que hace 8 años, el sanjuanino compara que “en ese momento era joven, tenía 21 años recién cumplidos, entonces un Juego Olímpico era como algo muy, muy grande. Obviamente lo tomé con muchísima responsabilidad y estaba desbordado por representar al país. Hoy, siento que me dio una experiencia para los siguientes años que fue increíble”.

Embed - Video Olimpicos Sanjuaninos Gonzalo Molina

Tanto en la ciudad brasileña donde se celebraron los Juegos de la XXXI Olimpiada entre el 5 y el 21 de agosto de 2016 y ahora en la capital francesa, del 26 de julio al 11 de agosto próximos, fueron y serán 4 los atletas sanjuaninos. En la primera ocasión de una cita olímpica en Sudamérica, además del ‘Chalo’, también debutaron Bruno Lima (vóley, 5to puesto del seleccionado) y Viviana Chávez (maratón, puesto 125), mientras que el único que ya había competido antes fue Gonzalo Tellechea (triatlón, puesto 45).

Los 4 sanjuaninos formaron parte de los 213 deportistas argentinos. La delegación nacional obtuvo cuatro medallas: tres de oro (Paula Pareto en judo, Los Leones en hockey césped y Santiago Lange y Cecilia Carranza en vela) y una de plata (Juan Martín Del Potro en tenis). Obtuvo también 11 diplomas olímpicos. En el medallero general ocupó la posición n.º 27 sobre 206 países participantes, lo que constituye el mejor desempeño del historial olímpico argentino en relación con la cantidad de participantes.

image.png

El ‘Chalo’ concluyó en el puesto 12 del BMX. Su recorrido fue: posición 29 en la clasificación. En las mangas de cuartos de final ocupó los puestos 3, 2 y 5. Y en los de semifinales, 7, 4 y 5. Confiesa que tuvo que lidiar con “momentos de muchos nervios, mucha presión”, aunque quedó más que conforme con el resultado: “Creo que en general el resultado fue muy, muy bueno, pese a mi poca experiencia”.

En una de sus muñecas está la huella de esa vivencia: un tatuaje de los anillos olímpicos y la inscripción ‘Río 2016’. “Es el único tatuaje que tengo, por lo significativo –valora-. Un tatuaje emocional que me dejó, creo que el estar ahí en la villa olímpica. Compartir momentos, almuerzos, cenas, todo lo que lleva la villa olímpica con deportistas de primer nivel mundial, haberme sentido parte de eso fue muy lindo al corazón”.

Y al igual que el día que se enteró que había clasificado para participar en Río 2016 hace 8 años, el 'Chalo' sigue teniendo esa misma conexión con su deporte: "Es mi trabajo básicamente y mi pasión principalmente. El BMX me dio muchos amigos, conocer muchos países, muchas culturas, vivir momentos únicos".

Cuatro definiciones

Su presente: “Lo que más disfruto es jugar con mi bebé, compartir esa risa es lo más importante. Lo segundo obviamente es compartir entrenamientos con mis amigos. Y lo tercero es compartir cosas en familia, con mi pareja. Y momentos deportivos, nos gustan mucho los autos".

Paris 2024: “Es un orgullo y un honor inmenso representar a mi país. Vamos a darlo todo”.

Los 'No' que marcaron su carrera: “Decir no a muchas cosas, como fiestas y alcohol, para poder tener un buen rendimiento deportivo me ayudaron a enfocarme en lo mío. También ante entes, federaciones, tratando de plantear cosas que por ahí uno ve que no fueron correctas o no están bien o que podrían ser de otra manera y saber expresarlas para lo mejor que uno busca",

Ser atleta olímpico: “Haber podido llevar el BMX Sanjuanino a unos Juegos Olímpicos, que haya sido mi nombre, me llena de felicidad. La verdad es que me llena de orgullo”.