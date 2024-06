Gonzalo Loza, el arquero goleador de Jáchal que trabaja en una Calera y tiene de ídolo a René Higuita

image.png

Sus comienzos en el fútbol se dieron cuando tenía 13 años. Si bien hizo inferiores como arquero, siempre le gustó ser jugador de campo. En el transcurso de su carrera le agarró más el gustito al arco, lugar donde plantó bandera y se quedó: "Elegí el puesto por tener la loca idea de siempre hacer lo imposible. Mi arquero preferido siempre fue René Higuita. Me gustaba verlo", aseguró Loza, el segundo portero con más goles del campeonato.

"Tengo mis metas personales, tanto de contar cada gol que recibo como así también, el llegar a la final de un campeonato y saber si me esfuerzo valió la pena en valla menos vencida. También el de patear tiros libres y penales".

Después de grande, y teniendo varios intentos en partidos recreativos, se animó a salir del arco para mostrar sus habilidades como jugador de campo. "Suena muy loco, pero así fue. Teniendo confianza me animé a jugar, sólo lo venía haciendo en el barrio o en entrenamientos, pero nada más. Competí con varios jugadores de nivel y demostré que también puedo hacer lo que me propongo. Actualmente estoy jugando de delantero con mi dorsal 7, cuestiones de confianza me llevaron a dejar el arco en suspenso y realizar lo que todo loco haría, que es disfrutar del fútbol al máximo", confesó.

Ahora vivo el mismo momento jugando a la cancha, convirtiendo goles y exigiéndome hasta el final. Soy el segundo arquero con más goles. Desde que me animé he sumando varios goles como arquero y ahora mi meta es hacer lo mismo como jugador.

Por último, el jachallero mencionó que uno de sus máximos sueños es dejar su nombre bien alto. "Quiero dejarlo marcado. Mi mayor logro fue cosechar el respeto de amigos y rivales en el campo de juego- Soy un agradecido a este hermoso deporte, por permitirme conocer tanta buena gente".