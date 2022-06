Fue derrota del candidato de Bielsa y quedó afuera del mandato del Bilbao

La segunda etapa de Marcelo Bielsa como técnico del Athletic de Bilbao no será en este año: el candidato que lo postuló como técnico, Arechabaleta, perdió las elecciones ante Jon Uriarte, quien había anunciado el regreso de otro ex entrenador de los vascos, Ernesto Valverde, quien ahora tiene asegurado su regreso al club.

Incluso, Uriarte había cuestionado fuertemente al rosarino. "Marcelo Bielsa es la típica persona de hacer grandes declaraciones de que me he visto 1500 partidos desde el año 1983 y hasta el Prebenjamín C; Ernesto no es de ese estilo. Yo creo que es una persona mucho más humilde y mucho más genuina, de las que hace las cosas y no tiene por qué contarlas y mostrarlas de cara a la galería", había declarado, el nuevo presidente del Bilbao, en la previa al acto electoral.

Arechabaleta estaba tercero en las encuestas: cuando anunció que Bielsa sería su entrenador empezó a crecer. Llegó hasta el segundo puesto, pero no le alcanzó.

Valverde tendrá su tercera etapa en el Bilbao. En la última se había ido para dirigir al Barcelona de Lionel Messi.

Fuente: Olé