Flavia, la sanjuanina que define el nocaut: colgó los guantes y pasó a ser una de las mujeres más importantes dentro del boxeo

De alguna u otra forma el boxeo la terminó encontrando y fue en un momento en el que ella estaba buscando una actividad recreativa, fuera de la actuación, arte que practica de niña. Era post pandemia y Flavia se animó a guantear. "Un día pasé por el gimnasio y fui a preguntar. Hablé con el profe y dije 'quiero ser boxeadora'; me gustaban los entrenamientos, pero el DT en ese momento me dijo que estaba pasada de edad para poder obtener una licencia", comentó. Sin ánimo de bajarse del barco, decidió darle una vuelta de rosca y mandarse...

image.png

"Me comuniqué con la Federación Argentina de Boxeo para poder estudiarlo, para ser árbitro y así, en 2023, inicié con la teoría y la práctica. Me pasó que cada vez que iba conociendo las reglas, me apasionaba más".

Sin título.jpg

"Tuve la oportunidad de estar dirigiendo en una competencia en San Luis y ya empecé a ganarme la experiencia nacional como jueza", dijo Flavia Domínguez, la única árbitro sanjuanina dentro de la FAB (Federación Argentina de Boxeo).

"No he tenido miedo dentro de este ambiente, es como todos los espacios. Soy directa, franca y respetuosa, y con eso recibí apoyo y contención siempre. Me siento cómoda con ellos que son todos varones y mayores, e incluso ex boxeadores", cerró.

