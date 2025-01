Fernanda Pereyra será refuerzo de UPCN en la Liga Federal

Y nuestra representante durante tantos años en el vóley de playa recuerda que desde el verano pasado no jugaba un torneo de manera oficial.

Más allá del tema de ese retorno, lo que para muchos sanjuaninos será una sorpresa es que Fernanda está en la provincia entrenando desde el martes con el equipo de vóleibol de UPCN que jugará la Liga Federal Argentina en San Juan, del 2 al 11 de febrero.

“Estuve entrenando todo el año con la propuesta de venir a jugar la liga federal con UPCN. Yo siempre fui jugadora de UPCN y ahora, hace un par de días que estamos entrenando. Estamos en la etapa de entrenamiento, nada más y arrancaríamos a jugar el 2 de febrero. Nuestra zona, si no me equivoco, es con Baradero, la selección argentina, Regatas y Ciudad de Nieva, de Jujuy.

El objetivo de la Liga Federal es tratar de llegar lo más alto posible. Si bien yo vine como refuerzo, la mayoría de la base son jugadoras de las inferiores, que todas han salido de las inferiores del club, exceptuando la armadora y dos centrales. Trataremos de hacer el mejor papel posible y pasito a pasito tratar de llegar a las fases eliminatorias y lo más alto que se pueda”.

Después de tantos años jugando en la arena con el vóley de playa, será un proceso volver a calzar zapatillas y jugar en equipo; Fernanda comenta sobre el tema: “Cuesta, porque no es lo mismo. Es un deporte completamente diferente. Si bien la técnica es la misma, estrategia, la potencia para atacar, que en el beach volley podés regularla tocando, capaz, no tenés que atacar todas las pelotas. En el vóley de piso es todo lo contrario. Es más lo que se ataca que lo que se toca. Y con respecto a la recepción, mandarla pegada a la red, que eso en el beach no pasa. Pero sí, de a poquito nos vamos adaptando”.

La realidad indica que luego de la Liga Federal, volverá a su rutina y como deportista regresará al vóley de playa y a entrenar en la ciudad que vive hace varios años, Mar del Plata. “Si bien mi idea es tratar de jugar lo que más pueda, hoy en día con la premiación que hay no te alcanza ni para pagarte el pasaje, así que estoy jugando lo que se realiza en Mar del Plata o cerca. En Chapadmalal fue la quinta etapa del circuito argentino, pudimos ganar invictas. Fue re lindo, hacía un montón que no jugaba, que no tenía competencia, así que muy contenta de haber podido ganar.

Y con respecto a lo que queda del año, estoy planeando poder irme a jugar algunos torneos en Europa. Por lo que estoy trabajando en el tema sponsors y por supuesto, esperanzada de poder lograr apoyo. Respecto a ese tema, me pueden contactar a través de mi Instagram ferpereyra2”.

Fuente: Sí San Juan