Faltan canchas, sobra tierra: la alarmante realidad del fútbol sanjuanino

988df8de-5300-4244-abd0-23f28b073dd8.jpg

El pozo de agua se secó en septiembre del año pasado como consecuencia de la crisis hídrica -la peor en 100 años- y desde entonces la dirigencia ha luchado contra molinos de viento. Es que si bien en junio pasado se halló las napas que aportarán agua para los próximos 15 años, la obra todavía no finalizó y el equipo, que se juega la permanencia en la tercera categoría del fútbol argentino, sigue a la espera.

Es cierto que a Desamparados lo castigó la sequía, pero la problemática es mucho más profunda y estructural. El del Barrio Patricias Sanjuaninas es uno de los cinco clubes que cuenta con un anexo para las categorías inferiores, pero allí no puede entrenar la Primera porque su campo de juego tampoco está en óptimas condiciones. No puede entrenar la Primera ni las inferiores, como tampoco debe hacerlo el femenino en el Serpentario, donde ni siquiera entrena el masculino.

Informe: Faltan canchas, sobra tierra

La falta de canchas es la gran dificultad que tiene hoy por hoy el fútbol de San Juan. En la provincia solo San Martín, Peñarol, Trinidad, Unión y Desamparados cuentan con terrenos con medidas reglamentarias para los chicos de inferiores y femenino. Alianza, por su parte, tiene tres espacios reducidos detrás de sus tribunas, pero ninguna llega a ser profesional. El resto apenas cuenta con una sola cancha.

Mucho más grave es la situación que atraviesan Punteto, Rawson Junior, Huarpes, San Agustín, Defensores Argentinos, Los Pumas y Los Andes, clubes que compiten en la Primera B. Todos ellos deben alquilar espacios para jugar y entrenar por no tener uno propio. Un gasto mensual de casi 60 mil pesos que, en su mayoría, sale del bolsillo de los dirigentes y hasta de los jugadores. En el caso de las instituciones que pertenecen a Chimbas, hay un aporte por parte del municipio que sirve para hacerle frente a esta carencia.

“Estábamos entrenando en el camping del Poder Judicial y nos sacaron. Ahora algunos chicos están entrenando en la plaza, con tierra y piedra, y las inferiores y Primera lo hacen en una canchita de Cipolletti y 25 de Mayo. Y es todo tierra y piedra. El bajón de esta situación es que, al no tener un lugar fijo para entrenar, no podés cobrar una cuota y los chicos se van”, explicó Rubén Castillo del Club San Agustín.

palermo.jpg

La lucha de Palermo. Se trata de un club femenino que tampoco cuenta con sede y cancha propia. Las chicas deben entrenar y jugar en Árbol Verde, instalaciones que alquilan todos los meses. La lucha de Palermo. Se trata de un club femenino que tampoco cuenta con sede y cancha propia. Las chicas deben entrenar y jugar en Árbol Verde, instalaciones que alquilan todos los meses.

Ahora, ¿qué tiene que ver la falta de canchas con el pésimo estado de los campos de juego? Todo. La superpoblación de futbolistas, como ocurre en Colón y Del Bono, entre otros, es el principal factor por el que las canchas están en su peor momento en San Juan. Actualmente hay 500 futbolistas en la Primera A, 425 en la Primera B, 3.500 en Inferiores (A) y otros 1.275 chicos en las Inferiores (B), y el femenino con 1.500 jugadoras. Es decir que hay 49 canchas (contando los anexos) para casi 7.000 deportistas. En el Merengue por ejemplo, hay una sola cancha para la Primera, Cuarta, Femenino y categorías inferiores: son cerca de 600 jugadores los que pasan a diario por un mismo terreno.

César Pringles, subdirector de Centros Culturales y Deportivos, depende de la Dirección de Control Operativo del Estadio del Bicentenario. comentó que lo ideal es utilizar un campo de juego una o dos veces por semana (por dos horas aproximadamente) para lograr que el césped esté óptimo. De hecho, cuando hay un evento grande en el gigante de Pocito, la cancha se deja de utilizar una o dos semanas antes.

Actualmente la cancha auxiliar de la futura Ciudad Deportiva recibe aPeñarol y Desamparados para los entrenamientos, y si bien tiene el mismo tratamiento que la grande (corte, fumigación y riego), no está en las mismas condiciones. “Se siente el uso, la cancha se va desgastando y en algunos sectores empieza a perder el césped. Por eso usamos el Bicentenario solo para un juego”, agregó César.

tiempooo.jpg

En Unión también coincidieron con que cada vez hay más futbolistas y menos canchas en San Juan. El Azul de Villa Krause espera agilizar los trabajos en el predio del Bosque, que está por calle Lemos, para descomprimir la actividad de inferiores en la cancha del Gigante. “Creo que, descentralizando el juego, los campos pueden volver a estar en condiciones. Creo que es un problema que acarrea a todos los clubes. Pero estamos muy lentos por falta de recursos económicos. La sanción tras los incidentes en la final nos hizo un daño muy grande”, explicó Daniel Peña, presidente de Unión.

San Martín es la excepción. El club verdinegro cuenta con siete canchas: cuatro están en Concepción, con césped natural y trabajo profesional, como los que usan los equipos de Primera; y las otras tres están en el Predio Emmanuel Mas. En Chimbas, entrenan las divisiones inferiores y juega la Primera Local y Cuarta. Dicho complejo cuenta con cancheros, vestuarios, tribunas y hasta iluminación. Aunque es otra categoría y son otros los recursos, para la institución que milita en la Primera Nacional es fundamental potenciar las inferiores con un mejor acondicionamiento. La misma intención tiene Desamparados, que busca adquirir un predio enorme para expandirse gracias al aporte de 20 socios. Eso, por ahora, es un anhelo.

06661ca1-b32f-40e5-874d-27c8a4e53a0c.jpg

La falta de recursos en los clubes es un factor importante: lo que recaudan las instituciones a través de entradas y sponsors apenas alcanza para pagar impuestos y sueldos. En San Juan, solo seis clubes cuentan con cancheros. Además, solo diez instituciones tienen riego por aspersión (Peñarol, Desamparados, Colon, San Martin, Juventud Unida, Atenas, Trinidad, 9 de Julio, Marquesado y Alianza). En el Bicentenario, en cambio, hay todo un equipo que se dedica exclusivamente al mantenimiento del campo de juego (son cuatro cancheros que están capacitados por AFA).

La otra cara de los "potreros"

Es cierto que los potreros eran una "escuela" y que de allí salieron muchos de los cracks que están y no están, como Maradona en Villa Fiorito o Messi en Grandoli (Rosario). Pero a la vista está que el fútbol está en una etapa mucho más avanzada, con estadios modernos y costosos dentro del mundillo de la construcción de instalaciones deportivas. Por el juego de hoy, donde prima la circulación, velocidad y dominio de la redonda, en el fútbol profesional prevalece la superficie de césped natural y, en algunos casos, también artificial. Las condiciones en las que entrenan y juegan los futbolistas hasta inciden en el número de lesiones. Según dos kinesiólogos sanjuaninos, los futbolistas que juegan en campos de tierra son propensos a sufrir mayores lesiones a quienes corren en un campo de césped natural o artificial.

“La cancha influye muchísimo en las lesiones. Puede ser articular, ya que los pisos al ser duros repercuten muchísimo en las articulaciones como rodillas y tobillos directamente, e indirectamente cadera y columna. El impacto duro produce una vibración que inflama mucho las zonas articulares y tendinosa. Es malísimo el tema de los pisos duros en San Juan, se sufre mucho”, explicó Andrés Yacante, kinesiólogo de San Martín.

0650201d-771b-45c5-9e04-68231a6086e4.jpg Club Sportivo Peñarol.

Marcelo Rojas, quien trabaja con muchos futbolistas sanjuaninos, señaló que “no es lo mismo caer en una cancha de pasto que en una de tierra” y quienes más lo sufren son los arqueros. “Lo que más he notado es que hay mucha fatiga muscular en lo que es gemelos, en el soleo, en los músculos de las pantorrillas. Después tenemos muchos dolores en las articulaciones de la cadera. También hemos notados es con respecto al calzado. Muchos jugadores deciden jugar con botines de fútbol 5, porque si jugas con botines de fútbol 11 por ahí no tiene mucho agarre. Entonces esto produce sobrecargas en el psoas y aductores”.

desamparados.jpg

Esta situación atenta contra las futuras promesas. Daniel "Pipa" Garipe, quien trabaja con chicos a diario, explicó que, si bien el “mensaje” es la clave en los pibes de inferiores, un buen campo de juego es fundamental para explorar y explotar la técnica. “En una buena cancha el chico se puede parar y perfilarse bien para recibir o patear la pelota. Por ahí en un mal campo de juego, la pelota no pica bien y el jugador no puede demostrar su habilidad. Es cierto que lo crack se trae desde la cuna, pero si no tenés una buena cancha no podés ver bien al pibe. Y esto crea una desconfianza en el niño y una baja en su autoestima. Siempre es ideal tener un buen escenario, pero es algo de lo que carecemos en la provincia”, explicó el exjugador de Alianza.