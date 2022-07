Facu Della Motta quiere romper los malos antecedentes en el circuito de Posadas

Facundo Della Motta con la Dodge #44 del A&P Competición, van tras el objetivo de finalizar la competencia, ya que en Posadas el sanjuanino no pudo finalizar en las temporadas anteriores, y su mejor antecedente es un 10º puesto en el 2018 en TC Pista. Por ello, y teniendo en cuenta el rendimiento del auto en las fechas anteriores, es que se llega a tierra colorada no solo con la ilusiones de finalizar la carrera del domingo, sino de hacerlos entre los mejores 15 o 20 lugares de la final .

Recordemos que el sanjuanino viene de un muy buen resultado en la 6ª fecha en Rafaela finalizando en el puesto 13º, y de una muy buena jornada sabatina en la carrera pasada en Concordia, donde logró clasificar 16º, aunque al momento de largar la final una manguera de combustible obligó el ingreso a boxes y el consecuente retraso y posterior remontada para finalizar 31º. Es por ello que en esta fecha se busca volver a los puestos de adelante.

La empresa no va a ser sencilla, ya que el pronóstico no es alentador y se prevé lluvia para mañana sábado, y en un circuito tan complicado como Posadas, el piso mojado puede hacer estragos, sumado el lodo que puede formarse con la tierra colorada. El equipo repasó la Dodge y llega con todo en condiciones para iniciar los entrenamientos sabatinos: “Esperamos seguir por el camino de la mejora, vengo cada fecha funcionando mejor, así que esperemos que Posadas no sea la excepción, pero hasta que no sea sábado, no voy a saber bien como estamos” comentó el sanjuanino en la previa misionera.

Con respecto al factor climático, el pronóstico anticipa lluvia para mañana sábado 16, día de entrenamientos y clasificación, pero sin embargo las condiciones cambian para el domingo, jornada de series y final, donde no se producirían precipitaciones.

La actividad arranca mañana sábado con la primera tanda de entrenamientos a partir de las 10:10 hs. La segunda tanda comenzará a las 12:13 hs, con el sanjuanino entrenando en el grupo b mientras que la clasificación cerrará el sábado desde las 16:05 hs con televisación en vivo a través de DeporTV. Facundo clasificará exactamente a esta hora, ya que integra el 4º cuarto de clasificación y será el primero en salir a pista.