Expulsaron a Diego Abal: el día que perjudicó a San Martín en el año del descenso

"Nos quieren mandar a la B, nos están tirando al bombo. Yo me quiero ir a mi casa, estar con mi familia y dejar todo. No me dan ganas de seguir. Nosotros podemos perder con Vélez, pero era innecesario desvirtuar el partido como lo desvirtuó el árbitro. Todos dicen que al único equipo que están jodiendo es a San Martín", había declarado en ese momento el presidente del Santo tras la derrota. Si bien fue superado futbolísticamente, se vio perjudicado por un penal no cobrado y por una expulsión que ni siquiera merecía una amonestación al jugador Alderete (que ahora juega en Sportivo Peñarol).

Tres meses después, el Verdinegro descendió en cancha de River después de caer 3-1 en la última fecha del Torneo Final 2013. Leonel Vangioni, Carlos Sánchez y Juan Iturbe marcaron para el Millo, mientras que Gastón Caprari descontó para San Martín.

EL AÑO 2013 PARA EL OLVIDO QUE TUVO SAN MARTÍN EN EL QUE FUE PERJUDICADO POR LOS ARBITRAJES