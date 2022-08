Expectativas y corriendo de local: Tobías Martínez está listo para el TC en el Villicum

Con formato normal de carrera, el TC Pista mantiene en esta fecha el cronograma de competencia de la fecha pasada, con entrenamientos y clasificación para el sábado, series y final para el domingo, Tobías recuerda la definición de campeonato en la temporada pasada, donde llegó con chances de ser campeón en TC Mouras, pero no pudo darse: “ Esta carrera la voy a tomar como una revancha del año pasado, que si bien anduvimos bien, funcionamos bien, no tuvimos la suerte de salir campeón , pero ahora a tratar de sumar algunos puntos, funcionar bien, tengo la posibilidad de conocer más el circuito, así que a tratar de sumar esos puntos que nos están faltando para entrar a la copa de plata” comentó el sanjuanino de Las Toscas Racing, sabiendo que para lograr el objetivo de meterse entre los mejores 12 pilotos del campeonato, debe quedarse con un buen resultado en esta fecha.

Como sucede en cada fecha, el auto fue repasado íntegramente por el equipo, desarmado a cero, lo mismo que el motor y habiendo controlando que todo sus componentes estén en perfecto funcionamiento, el tema parece ser la posibilidad de que el domingo cambien las condiciones del clima: “Lo peor que pueda pasar es que llueva poco. Si llueve que llueva o si no llueve que no llueva, pero hay que estar atentos al pronóstico. A mi me gusta manejar con lluvia, en el Mouras manejamos bien, me gusta el manejar, pero a veces es complicado”, comentó Tobías en referencia a las complicaciones que genera una pista levemente mojada.

La actividad de sábado para el TC Pista tiene previstas dos tandas de entrenamientos, donde la Chevy 107 estará en pista desde las 9:28 hs en el Grupo B de entrenamientos. La tanda 2, también de 30 minutos comenzará a las 13:43 hs. Finalmente, la actividad sabatina terminará con la clasificación con el sanjuanino integrando el tercer tercio de clasificación que será el primero en salir a pista a las 17:50 hs.