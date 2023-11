Ex jugador, socio y como un hincha dirigiendo a sus colores

Alianza es mi casa, es el lugar dónde crecí Alianza es mi casa, es el lugar dónde crecí

image.png

Siendo todavía jugador, Pachi se recibió como director técnico de fútbol en 2009. Tuvo un paso por las inferiores de San Martín y en un mini bache, se puso de nuevo los cortos para salir a jugar. Después de eso, se dedicó de lleno a su título y con la camiseta de la que es hincha.

Ejercía mi cargo de DT cuando todavía era jugador Ejercía mi cargo de DT cuando todavía era jugador

En el club de Concepción estuvo aproximadamente 5 años y por Cantera Verdinegra, una página partidaria, fue apodado como el 'Pachi Guardiola'. Los números que empezó a sumar eran muy valiosos y se hizo de una línea llena de triunfos que lo consolidaron en ese tiempo con el sobrenombre del gran Pep, el ex futbolista y entrenador español: "Aprendí montón en San Martín, ahí me terminé de formar como DT", aseguró.

image.png

Todo lo que soy en el fútbol es gracias a mi papá José Antonio Pascual, que hace 1 mes y medio que no lo tengo. Él fue el que me llevó primero a una cancha, el que me inculcó todo esto Todo lo que soy en el fútbol es gracias a mi papá José Antonio Pascual, que hace 1 mes y medio que no lo tengo. Él fue el que me llevó primero a una cancha, el que me inculcó todo esto

Desde que asumió en Alianza, se puso el equipo al hombro y lo hizo a la perfección. Es que tiene un presente ideal en el Torneo Local y en el Regional Amateur. Está jugando los cuartos de final del campeonato doméstico y metió tres triunfos al hilo en la competencia más federal.