Esteban Flores, el pocitano que llegó a un club de Primera y quiere ayudar a su familia con el primer sueldo

Tiene 16 años, es oriundo del barrio Huarpe de Pocito y todos los días tomaba un colectivo para ir a entrenar al Azul de Villa Krause, club que al que defendió por casi 5 años. Esta vez le salió una oportunidad única y no la desaprovechó.

"Me vine a probar. Mi representante me consiguió las pruebas y quedé. Yo juego de enganche y si bien me gusta ver a muchos jugadores, el que más me representa en su puesto es López Múñoz (Godoy Cruz)", expresó el jugador pocitano, quien es el regalón y hermano del medio entre dos mujeres.

image.png Hernán López Muñóz, jugador de Godoy Cruz

Hizo un cambio rotundo en su vida, porque tuvo que dejar la escuela y alejarse de los suyos, para adaptarse a otras reglas en la pensión del Tatengue: "Hace más o menos un mes que estoy en la pensión del club y acá sigo con mis estudios", confesó.

Flores dijo que ya lleva varios entrenamientos con su categoría y que de a poco se va poniendo a punto con lo físico también: "Este fin de semana voy a debutar contra San Justo en la local. Me veo bien, ya entrené con Reserva y espero lograr lo que quiero: llegar a Primera y darle todo mi primer sueldo a mi mamá".

Quiero llegar a Primera, por ahí se me da por extrañar, pero trato de no pensar mucho en eso Quiero llegar a Primera, por ahí se me da por extrañar, pero trato de no pensar mucho en eso

image.png

EL MENSAJE DE EMA REINOSO, EX JUGADOR DE UNIÓN Y SU DT EN LA CANTERA AZUL

"Hace dos años el Club Arteaga de la Provincia de Santa Fe, ante un seguimiento con el jugador, lo sumó a su temporada. Fue a través de un convenio de 2 años con el Club Unión y hace algunas semanas hicieron uso de la opción de compra. El jugador hoy es integrante del Club Unión de Santa Fe.

Una gran alegría para el jugador poder tener su primer contrato en un importante club. Satisfacción de los profes y técnicos que estuvieron desde sus inicios (Emanuel Diaz, Rafael Velazco), comenzando el proceso de escuelita, fortaleciendo ese crecimiento en inferiores (Emanuel Diaz, Gastón Frías, Rodolfo Díaz, Guillermo Carbajal, Gastón Alcayaga, Marcelo Simone), llegando con 14 años a Reserva (Valentín Lorca) y con 15 años debutar en Primera de la mano de Gastón Solera y el AC Matías Guerra.

Felicitaciones Panchito, todos los éxitos y se que vas a estar muy bien. Todo el esfuerzo, humildad, capacidad, responsabilidad y ganas, hizo que puedas lograr un gran paso. A seguir creciendo y ayudando a la familia que seguramente están tan orgullosos como nosotros...y gracias por darme esa posibilidad de ayudarte"