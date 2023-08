Escándalo en Trinidad: les duplicaron la cuota y los corrieron, "Quieren lucrar con el club"

En primera instancia, relató que la relación nunca fue buena y que el problema se despertó luego de que la Comisión Directiva echara a los tesoreros que tenía el club: "No fue buena la comunicación, el día que asumieron, a la semana no nos citaron cuando todos estaban. Siempre fue una relación tirante, siempre había problemas" .

"Nos comunicaron que había nuevo tesorero y que la cuota vencía el 10, apuramos a los padres para no pasarnos por los recargos. Cuando mandamos a la delegada para juntarse con el tesorero nuevo, nos dijo que la cuota había duplicado. No teníamos forma y no nos dieron un aviso, nosotros no alquilamos una pista y somos una disciplina más del club", se refirió Claudio sobre el malestar por el alquiler de la pista que funciona en la cancha del barrio Los Andes.

A raíz del aumento de la cuota y de ser imposible el abono inmediato como disciplina, comentó: "Nos dijeron que si hasta las 20hs de ese día no pagábamos, no podíamos entrar. Cuando nos atrasamos en un pago, el presidente me llamó amenazando que cortaría la luz y con la técnica hizo lo mismo delante de los padres".

Con este problema en puerta, toda la delegación del patinaje artístico se vio perjudicada y decidió no ir más al club del barrio Los Andes. Actualmente se encuentran entrenando en diferentes sedes que les prestaron en solidaridad por lo ocurrido.

Claudio expuso que nunca hubo comunicación con el presidente Horacio Díaz y mucho menos después de que los desalojaran del club: "Nunca se comunico, hace 5 meses que le vengo pidiendo una reunión y con este problema tampoco se comunicó. Estuve esperando una información formal por escrito y sin respuesta de nadie. Quieren hacer parecer que somos ajenos al club".

"Todo esto me tiene amargado, a esto lo hacemos sólo por los chicos, ellos salían todos llorando de la pista", aseguró Gallo, el encargado de la disciplina.

EL COMUNICADO DEL PATINAJE ARTÍSTICO