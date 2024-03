Escándalo con la Scaloneta: la ex de Exequiel Palacios habló de las fiestas prohibidas de los jugadores

De acuerdo a su testimonio, “hay una mujer en AFA. Ella se encarga de organizar las fiestas. Si yo llegó a hablar de esa mujer, muchas esposas de los jugadores la van a odiar. Ella se encarga de los jugadores. Después se hace la amiga de las esposas de los jugadores”.

Un periodista le preguntó: “¿Es la mujer de AFA que les hace la fiestita a los jugadores, armaría los eventos privados, donde no se puede entrar con celular y hay un montón de chicas…?”.

Frías confirmó cada palabra del panelista: “Sí… y es muy falsa esta mujer. Es un mensaje para que las esposas de los jugadores estén más despiertas”.

Embed - LAS FIESTAS DE LA SCALONETA: "Cuando hable de una mujer de la AFA se arma" dijo Yésica Frías

Frías también se refirió a la pelea que mantiene con su ex pareja: “Mi departamento es el departamento del desalojo, porque él dice que no quiere terminar de pagar para que yo me quede viviendo ahí, que es un departamento común y corriente. Él no me quiere sacar de ese lugar, pero no lo quiere terminar de pagar, y la plata que falta no es nada para él. Él me lo dijo, que él no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”.

Y agregó: “Yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde y quisimos juntos. Y que me firme el divorcio. Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden ante la ley alemana”.