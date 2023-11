Es sanjuanino, defiende los colores de la Selección y ahora está en el olvido

Diez años después se encuentra luchando por su vida en cuatro paredes de un hospital y asegura que lo dejaron olvidado: "Se me despertaron dos virus y estoy solo haciendo un tratamiento de meses. Me dijeron que si no mato al virus, el virus me mata a mí. Me canse de pedir ayuda y estoy luchando mi salud y la vida", le contó a Tiempo de San Juan.

"Empecé con dolores de pierna que a los días se me hinchó. Vine a urgencia y en la placa me salta que estaba rechazando el clavo, como que ya no me hacía falta. Me hicieron una muestra de hueso para ver si era otra cosa y me salió que se me despertó otra vez el virus que ocasionó mi amputación hace 10 años, saber eso me dolió muchísimo", relató el futbolista sanjuanino de la Selección Argentina.

Me dijeron que tenía el virus y que es muy potente. Me mandaron un medicamento especialmente para mí y muy costoso, aseguró sobre el tratamiento de meses

"Me dejaron tirado como un perro", manifestó Adrián García cuando se refirió a la falta de apoyo, siendo representante en la Selección. "Le mandé a Deportes y a mi jefe, que estaba luchando por mi vida, que si me podían ayudar, porque estaba pasando por lo peor, que me pusieran en contrato en mi trabajo. No aparecieron, no saben como estoy ni se preocuparon".

Cobro 25 mil pesos, no hago nada con eso, tengo deudas de luz, de agua. Mi familia tiene que comer y nadie me respondió

