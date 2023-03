Es sanjuanina, vive en Madrid y regresó a su tierra para el Ironman 70.3

Desde el martes se encuentra en su San Juan natal y comentó: “Vengo de correr el 5 de este mes el duatlón olímpico en Madrid, que fue una carrera que hice como parte del entrenamiento para el Ironman 70.3 de San Juan y que la tomé como un entrenamiento de calidad, quedando tercera en mi categoría y luego he seguido trabajando en las tres disciplinas durante muchas horas y con bastante intensidad, cargando mucho el volumen; esto fue hasta el domingo que ya me tocaba viajar hacia Argentina. Desde que llegué estoy adaptándome al calor, que es la diferencia que tenemos, al venir de Europa, donde estamos en invierno.

Ahora voy bajando progresivamente el volumen, esperando que el cuerpo se vaya super compensando y vaya ganando forma para llegar a punto al día de la competencia; esta es una carrera que la he preparado muy a consciencia, con mucho trabajo, porque me hace mucha ilusión, tengo muchas ganas de correrla, me encuentro bien. Para mí es muy especial porque –principalmente- es en mi provincia, mi tierra, rodeada de mi gente y en un enclave espectacular que tiene todos los condimentos para ser referente en los tres circuitos del triatlón.

Ahora trabajo en las tres disciplinas todos los días, seguramente tendré algún día de descanso, pero el trabajo es más suave, bajando tanto volumen como intensidad; hay algún día en la semana donde toco un poquito algunas series con ritmo de carrera, como para probarlo, pero la idea es mantener el cuerpo activo, hacer reconocimiento de los circuitos, que es súper importante y –en la medida de lo posible- nadar lo que más se pueda en el dique y entrenar por la zona”, dijo Florencia, que en 2019 empezó a practicar el triatlón en el club Triatlón Ohana de Torrelodones, Madrid, y en diciembre de ese año comenzó con la práctica del triatlón de larga distancia con el entrenador de triatlón, el sanjuanino Pedro León, con quien disputó su primer Ironman de Larga Distancia, logrando clasificar al mundial.

Desde principios del año 2022 entrena con el triatleta profesional español Eneko Llanos, subcampeón del Mundo en 2008 y con 13 presencias en el Mundial de Kona como profesional.

Para conseguir cualquier meta no importa la edad, lo importante es estar bien asesorada y guiada y tener disciplina y constancia”, comenta la triatleta.

En España ha superado los diez triatlones de Media Distancia, logrando en casi todos, podios en su categoría.

En invierno practica duatlón de Media Distancia (bicicleta y carrera a pie) siendo durante tres años siendo subcampeona de su categoría de la Comunidad de Madrid.

En octubre del año pasado estuvo presente en el Mundial de Triatlón de Larga Distancia Ironman en Kona, Hawai y ahora está en su San Juan para el Ironman 70.3.

Fuente: Sí San Juan