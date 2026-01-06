martes 6 de enero 2026

Todo listo

Enzo Pérez será compañero de los sanjuaninos en Argentinos Juniors: "Jerarquía"

El ex capitán de River se sumó al equipo de Nicolás Diez, que tiene como gran objetivo asegurar su clasificación a la fase de grupos del torneo continental. El crack será compañero de los sanjuaninos Matías Giménez y Francisco Álvarez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Argentinos

Enzo Pérez finalmente firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo de Argentinos Juniors, club con el que disputará la Copa Libertadores tras quedar libre y finalizar su segundo ciclo en River. Será compañero de los sanjuaninos Matías Giménez y Francisco Álvarez.

"Jerarquía", junto a un emoji de un cerebro fue la elección por parte del Bicho de La Paternal para presentar al campeón del máximo certamen a nivel continental en dos oportunidades (con el Millonario en 2018 y previamente con Estudiantes en 2009).

"Enzo Pérez es nuevo jugador de El Semillero Del Mundo. Llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Enzo!", agregó en un posteo posterior dando a conocer los detalles de la operación.

La insistencia del entrenador Nicolás Diez fue clave para que el Bicho de La Paternal mejore su ofrecimiento inicial y consiga quedarse con los servicios del volante central de 39 años, quien firmará contrato por un año. Unos doce meses donde el Tifón de Boyacá será parte de la Copa Libertadores, iniciando su camino en la Fase 2, instancia en la cual se enfrentará a Barcelona de Guayaquil.

Pérez tuvo un último paso por River que no terminó siendo el esperado: perdió minutos con el correr del año pese a sus últimas dos titularidades frente a Vélez y Racing en el Clausura y Gallado decidió no tenerlo en cuenta para esta temporada.

