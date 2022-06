Enzo Fernández cada vez más lejos de River: ¿Se va antes de lo esperado?

Enzo Fernández generó, desde su regreso de Defensa y Justicia, tanta confianza en Marcelo Gallardo que se ganó rápidamente un lugar en el once titular. Con el tiempo supo sostener su jerarquía y es por eso que cada vez son más los equipos que lo buscan. Existe un acuerdo entre River y el jugador de 21 años para que se quede hasta diciembre, pero cada vez parece menos posible.

El A.C Milán, último campeón italiano, también busca reforzar sus líneas con Enzo Fernández para estar más cerca del bicampeonato. El grupo de scoutings que tiene el equipo dirigido por Stefano Pioli, ha demostrado interés en el jugador dirigido por Marcelo Gallardo y en River estarían esperando una oferta formal. El club Rossonero ya se reforzó con Divock Origi, heroe de la anterior Champions del Liverpool.

image.png

Entre los directivos de River y los del equipo portugués, están de acuerdo en la mayoría de los puntos contractuales. Hay uno en particular que pone en jaque al conjunto millonario: la fecha de destino. Desde Europa desean contar con Enzo Fernández a partir de julio. Mientras que River aceptaría la propuesta, siempre y cuando, el jugador no se vaya antes de diciembre. A comienzo de año, Fernández, estaba firme en su postura, pero después de la oferta formal, empezó a dudarlo. Si se va en el mercado de pases de invierno, a River no le queda otra que salir a reemplazarlo. El principal apuntado es el jugador de Colón de Santa Fe: Rodrigo Aliendro, a quien lo quieren de Independiente y Boca.

El que se expresó con relación al futuro de Enzo Fernández en el equipo portugués fue el periodista Sebastián Srur: "Enzo Fernández es jugador del Benfica, se va a fin de año. Paga la cláusula, se va a anunciar en los próximos días. Solo faltan detalles".