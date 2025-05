En medio del escándalo de sospechas y apuestas, paran a otros 9 árbitros sanjuaninos: dos, por un polémico arbitraje

No hay dudas que el fútbol sanjuanino atraviesa su mayor crisis institucional. A las sospechas por apuestas ilegales y sobornos, se sumó esta semana la suspensión de otros nueve árbitros locales. Entre ellos están Pablo Núñez y Gabriel González , quienes quedaron en el ojo de la tormenta tras protagonizar un polémico arbitraje en el Torneo Federal A . La Liga Sanjuanina los suspendió provisoriamente, al igual que el Consejo Federal, y aseguran que esto derivó en la renuncia masiva de toda la Comisión de Neutrales, quienes se encargan de armar las ternas arbitrales del torneo doméstico.

Una fuente confiable le confirmó a Tiempo de San Juan que Núñez y González fueron bajados por la Liga debido a la suspensión previa dictada por el Consejo Federal de AFA, entidad que ya los dejó afuera de los dos últimos partidos del Federal A (no aparecen en las designaciones arbitrales). El episodio que precipitó la medida tuvo lugar durante el partido entre Argentino de Monte Maíz y San Martín de Mendoza, por la 6° fecha de la Zona 2 del Federal A.

El desempeño de Núñez fue duramente criticado por medios especializados del ascenso, que señalaron que sus decisiones favorecieron a San Martín de Mendoza, que se llevó tres puntos vitales después de imponerse por la mínima tras un penal "inexistente". Según medios como Solo Ascenso e Interior Futbolero, la actuación arbitral incluyó fallos controvertidos, numerosos amonestados y terminó por encender otra chispa en un torneo ya enrarecido.

No es la primera vez que el nombre de Pablo Núñez aparece rodeado de escándalos. En 2023, fue protagonista de un caótico encuentro entre Sarmiento de La Banda y Villa Mitre, por la Reválida del Federal A. Tres expulsados, dos penales sancionados y un sinfín de reclamos terminaron con disturbios dentro del campo de juego y con la policía interviniendo para contener la furia entre jugadores y cuerpos técnicos.

Otro episodio reciente tuvo lugar en Salta, durante el partido entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana. Núñez, asistido por el otro sanjuanino y ahora también sancionado Gabriel González, cobró un gol polémico que desató incidentes y terminó con dos expulsados más. “El asistente Gabriel González convalidó un gol que no fue”, denunciaron desde la página oficial de Juventud Antoniana. El arquero Carlos López Rubio fue más directo: “Me habían advertido que los arbitrajes iban a ser tendenciosos para un lado”.

La trayectoria de Núñez tiene más antecedentes cuestionados. En 2021 dirigió la final del Torneo Regional Amateur entre Bolívar e Independiente de Neuquén, donde, según medios patagónicos, perjudicó al equipo neuquino. En 2020, un penal insólito a favor de Güemes ante Sarmiento de Resistencia lo volvió a ubicar en el centro de las críticas. Lo mismo ocurrió en 2019, en una final entre Güemes y Atenas de Río Cuarto, donde la crónica de Al Toque Deportes señaló: “Se desvirtuó por el accionar de un juez sanjuanino que no estuvo a la altura del partido”.

Además de Núñez y González, la Liga Sanjuanina suspendió provisoriamente a otros siete árbitros que no superaron el examen físico realizado esta semana en el predio La Granja. Se trata de Sebastián Fernández, Diego Gaillez, Gretel Maldonado, María Marconi, Nelson Pérez, Sebastián Preziosa y Sergio Zepeda. De más de 100 jueces evaluados, 53 aprobaron y estos siete quedaron inhabilitados.

Según fuentes ligadas a la Liga Sanjuanina, la situación de algunos árbitros no responde exclusivamente a casos de sospechas de sobornos o apuestas, sino también a un preocupante nivel físico. “No todos están metidos en las apuestas. Hay muchos que no se bancan el ritmo del partido y cometen errores por no estar en condiciones. Por eso se les exigió la prueba física”, explicó una fuente confiable.

Mientras tanto, los árbitros para la fecha de este fin de semana ya fueron designados. Claramente, no figuran Núñez, González ni los otros suspendidos. La lista fue confeccionada por la Comisión de Neutrales el miércoles por la mañana, horas antes de presentar su renuncia de forma unánime. Entre los que pegaron el portazo están Alejandro Sánchez, Hugo Cantero, Moreno y Lemos.

Está claro que la polémica está instalada y crece semana a semana. Apuestas ilegales y sospechas de sobornos generaron en los últimos días un clima de desconfianza generalizada. Todo estalló en el choque que protagonizaron Desamparados y Peñarol, que terminó con un escándalo dentro y fuera de la cancha: tres penales cobrados para el local, 12 minutos de adición, tres expulsados, un gol agónico y una pelea entre los protagonistas que terminó con la intervención policial. A raíz de ese episodio, el árbitro Nahuel Silva fue suspendido provisoriamente mientras el Tribunal de Penas analiza su actuación y las sanciones para los jugadores.

Este jueves, en conferencia de prensa, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, confirmó que el torneo local seguirá este fin de semana, pero anunció que el lunes se presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por presuntas apuestas clandestinas que involucran a árbitros, jugadores y dirigentes. Entre las pruebas que se aportarán figuran capturas de pantalla, mensajes y audios. “La justicia no puede intervenir sin una denuncia formal. El lunes la presentaremos con las pruebas que tenemos hasta el momento”, afirmó Valiente.