En las imágenes se observa al plantel argentino retirarse en el micro en medio del furor de una multitud que los alienta, lo que pareció sorprender al joven delantero del Manchester.

El sueño del pibe: la reacción de Garnacho ante la locura por la Selección Argentina

"Yo me siento argentino. No hace falta jugar los tres partidos. Eso no importa. Yo quiero jugar para la Argentina y si no es ahora, ya se dará", expresó la joven promesa de fútbol argentino días atrás en una entrevista con TyC Sports desde la concentración de la Selección en Beijing.

Otras frases destacadas de Garnacho durante su primera gira con la Selección