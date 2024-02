El sanjuanino Nicolás Freire confesó cómo fue el primer contacto con Lionel Messi: "Me sentí un estúpido"

Quién pudiera... No son muchos los que tienen la oportunidad de enfrentar a Lionel Messi , y menos son aquellos que comparten equipo con el campeón del mundo. Nicolás Freire , el sanjuanino ex Alianza y ahora su compañero en el Inter Miami, contó cómo fue el primer contacto y usó una curiosa manera para describir el momento: "Me sentí como un estúpido".

"La verdad es que en el primer contacto me sentí un estúpido, porque llegué un día, me tuve que hacer la revisión, los chicos estaban entrenando y yo estaba arriba. Al otro día justo había un evento y nos citaron a la tarde. Llegué temprano, estaba merendando y buscando un tenedor, me di vuelta, me lo encontré de frente y no supe qué decir", confesó el defensor de 30 años que debutó en el amistoso ante Newell's, en diálogo con la prensa desde Miami.