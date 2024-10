El rebusque de dos patinadores sanjuaninos que se ilusionan con brillar en Brasil

Tachando los días del calendario y relojeando las cuentas, así están dos patinadores sanjuaninos que fueron convocados por el seleccionado nacional de patinaje artístico para competir en el Sudamericano que se llevará adelante en Brasil . Es que si bien clasificaron para dar el presente en la competición internacional, razón por la que entrenan full time para estar al cien por ciento, su preocupación está en poder costear el viaje. Dada la situación crítica de la economía en el país, la Confederación que nuclea a los deportistas no puede afrontar los gastos y son los propios patinadores los que se las tienen que rebuscar para cumplir su sueño.

Ese es el escenario que enfrentan Rodrigo Gómez y Angy Daroni, quienes cada uno por su lado se las ingenian para recaudar fondos y poder participar en el torneo más importante del continente. A nivel deportivo, no fue sencillo para los protagonista sumar puntos en las competencias nacionales y acceder al Sudamericano, pero su dedicación rindió sus frutos y obtuvieron la oportunidad de rankear. No obstante, aún no saben si lograrán desplegar sus habilidades en las pistas brasileras, ya que todo depende del dinero.