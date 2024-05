El presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol cruzó al árbitro echado: "Que denuncie"

¿Qué tiene para decir la Liga? "Nada, simplemente las declaraciones que pueda haber hecho este árbitro tiene la libertad de hacer la denuncia donde corresponda. O sea, como la tienen todos. Y yo he hablado siempre con el tema arbitral como con lo dirigente. Y creo que he sido bastante claro con respecto a este tema. Cuando uno aclara las cosas, después no me pueden reprochar absolutamente nada. Yo no tengo ningún problema de ir a fondo con los árbitros, con los dirigentes, con quien sea", dijo Valiente en declaraciones a Radio Sarmiento, minutos después de que saliera al aire Pelleriti.

"Yo he sido claro con cada uno de ellos. Acá el fútbol sabemos, todo el mundo habla, todo el mundo dice cosas, todo el mundo se dice que sabe, pero acá nadie denuncia nada. Entonces, acá, cuando las cosas se denuncian, hay que hacer las pruebas", sentenció el dirigente.

"Las pruebas llegaron a la Liga Sanjuanina y yo hice lo que tenía que hacer. No es mi ámbito, no me competen a mí, simplemente le competen al tribunal. Tomé conocimiento, informé al tribunal, y el tribunal se expidió", destacó.

Valiente declaró: "Todo el mundo habla, todo el mundo dice. Pero nadie prueba. Pero nadie declara. Yo siempre se lo he dicho lo mismo. A mí tráiganme pruebas. Y cuando yo tenga pruebas voy a actuar. Yo siempre voy a ir en pos de la honestidad, de los valores".

Sobre las declaraciones del árbitro, que aseguró que la Liga es parte del "arreglo" de algunos partidos, Valiente dijo que "no lo conozco a este árbitro. Yo lo conocí después de que se enteró de que llegó al poder de nosotros los audios, que procedió a pedir disculpas".

Juan-Valiente.jpg Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Aunque Pelleriti se declaró inocente y dijo que había tenido un pedido de soborno el año pasado que no aceptó y que denunció ante la Liga pero que no pasó nada, Valiente dijo que hay pruebas concretas contra el ahora ex árbitro, que son audios. "En su voz, el audio reconoce todo", dijo. Y agregó: "está más que claro de que esos audios existieron, los audios están". Se mostró cauto con dar detalles pero aseguró que estos audios dijo que evidencian "algo que no corresponde al funcionamiento del arbitraje, nada más que eso. Esos audios se enviaron al tribunal y el tribunal se expidió".

El dirigente dijo que el asunto se debe resolver siempre el ámbito de la Liga Sanjuanina. "La resolución o las medidas que se tomen son públicas de conocimiento, pero los detalles creo que no tienen sentido de hacerlos públicos, porque en definitiva acá no estamos persiguiendo a nadie, simplemente lo que estamos haciendo es tratar de corregir algo que se dice, que se sabe, que cuando tenemos las pruebas actuamos".

Valiente dijo que si Pelleriti expone esos supuestos arreglos, que lo denuncie "en el ámbito que lo tiene que hacer, como lo han hecho sus colegas", en referencia a los árbitros que expusieron al echado como sospechoso. Y agregó "si él tiene todo lo que él dice, que lo haga, donde lo tenga que hacer, ningún problema, yo lo voy a escuchar, lo vamos a recibir".

Eso sí, Valiente evitó decir que pone las manos en el fuego por todos los dirigentes de la Liga: "No, yo pongo las manos al fuego por lo que yo hago".