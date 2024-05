¿Coimas en el fútbol sanjuanino?: el árbitro echado habló de "arreglos" y de la complicidad de la Liga Sanjuanina

"Estoy preocupado y molesto, porque desde la Liga me involucraron en algo que no tengo nada que ver. Supuestamente yo arreglé el partido, cuando nunca arreglé nada. No tienen pruebas, ni una captura de pantalla que diga 'mirá, te cobro tanto'... Pero si vamos al caso, hay varios árbitros implicados y de Primera, que porque son amigos de la Liga pasan hacen estas cosas", aseguró a través de una comunicación telefónica.

Además, saltó con los tapones de punta y afirmó que puertas adentro de la Liga Sanjuanina de Fútbol existen "coimas" y "arreglos de partidos".

"Sabemos que en toda la Liga Sanjuanina hubo árbitros que recibieron plata, y de muchos equipos. No voy a dar ejemplos", atestiguó uno de los expulsados del arbitraje. A lo que asentó que sí, que la Liga es cómplice para que tal o cual equipo gane': "No tengo problema en decirlo".

Con este panorama, Pelleriti dijo que le ofrecieron plata en un partido de la B Local, y señaló a Pumas. Él dijo que se negó ante el ofrecimiento de dinero por parte de un dirigente: "He hablado con el abogado, voy a iniciar una medida contra la Liga, para que limpien mi nombre. Como soy un árbitro nuevo que no se presta en el juego de ellos, termino perjudicado".

El Juez presentará un abogado e irá a fondo contra las acusaciones de la Liga Sanjuanina de Fútbol.